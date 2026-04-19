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Hindi Newsदुनियाअरबों का बजट, लेकिन थाली में एक ही मेन्यू; सबसे बड़े जंगी जहाज में रोज एक जैसा खाना क्यों खाती है सेना?

अरबों का बजट, लेकिन थाली में एक ही मेन्यू; सबसे बड़े जंगी जहाज में रोज एक जैसा खाना क्यों खाती है सेना?

USS Warship Abraham Lincoln Food Menu: अमेरिका की सबसे बड़ी वॉरशिप में से एक USS अब्राहम लिंकन में हर 3 हफ्ते में एक ही जैसा खाना बनता है. लजिस्टकि समस्याओं और फूड स्टोरेज पैटर्न के चलते वॉरशिप में लोगों को एक जैसा ही भोजन परोसा जाता है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Apr 19, 2026, 05:30 PM IST
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अरबों का बजट, लेकिन थाली में एक ही मेन्यू; सबसे बड़े जंगी जहाज में रोज एक जैसा खाना क्यों खाती है सेना?

USS Abraham Lincoln: अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक है. यह 21 साइकल का एक स्ट्रिक्ट पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें हर 3 हफ्ते में एक ही तरह का खाना परोसा जाता है. इस वॉरशिप में हर दिन तकरीबन 5,100 सेलर्स और एयरक्रू के लिए खाना बनता है और हर दिन 17,300 से ज्यादा भोजन तैयार होता है. बता दें कि यह जहाज पीरियोडिक सप्लाई मिशन पर निर्भर है. ऐसे में निर्धारित समय के हिसाब से ही खाने का ऑर्डर देना, इसका स्टोरेज और राशन तय करना जरूरी होता है. 

कैसे सप्लाई होता है खाना? 

USS अब्राहम लिंकन में हर 7-10 दिनों में सहायक जहाज या विमान 3,17,000 किलो तक की भारी मात्रा में भोजन पहुंचाते हैं. भोजन का मेन्यू पता होने के चलते नेवी को पता रहता है कि उन्हें किन चीजों की कितनी मात्रा में जरूरत है. बता दें कि विमानवाहक पोतों में खाना स्टोर करने के लिए 21 दिनों का साइकिल होता है ताकि जब भी खाना मिले वह सही मात्रा में मिले. जल्दी खराब होने वाला और जमे हुए फूड्स को सही तरीके से घुमाया जाता है ताकि वह खराब न हो. इसके अलावा एक मेनू प्लैनर होता है जो यह तय करता है कि कितना खाना चाहिए, जिससे खाना बचे नहीं और सभी सेलर्स को सही पोषण मिले.   

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बनता है एक जैसा खाना 

अमेरिकन नेवी पहले तकरीबन 1,200 अलग-अलग सामग्रियों को स्टोर करती थी, लेकिन अब वह केवल 500 मुख्य चीजों का ही इस्तेमाल करती है. वहीं पहले नेवी 35 दिनों का साइकल फॉलो करती थी, लेकिन अब वह 21 दिनों का साइकल फॉलो करती है. इससे ऑपरेशन तो ठीक हुआ औैर साथ ही फैट, सोडियम और अन्य पोषक तत्वों समेत पोषण का अच्छे से ध्यान रखा जाने लगा. एयरक्राफ्ट में किचन कभी बंद नहीं होती. सेलर्स अलग-अलग शिफ्टों में काम करते हैं. इसलिए ये चौबीसों घंटे चलती रहती है.  

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कितना खाना बनता है? 

शिप में रेगुलर फूड के साथ ही मिडराट्स यानी आधी रात का राशन भी होता है. यह देर रात तक ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए रात में परोसा जाने वाला एक विशेष भोजन है. बता दें कि जहाज में बड़ी मात्रा में खाना पकाने के लिए बड़े इंडस्ट्रीयल ओवन और बड़े खाना पकाने के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है.  USS अब्राहम लिंकन में पुरुषों के लिए एक दिन में 2,850  कैलोरी तो महिलाओं के लिए 2,100 कैलोरी का खाना बनता है.   

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति...और पढ़ें

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