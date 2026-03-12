घायल हुआ अमेरिका का 'रक्षक', दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत में लगी आग; अब कैसे होगी जंग?

USS Gerald Ford Aircraft Carrier: अमेरिका के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड (CVN78) पर अचानक आग लग गई, हालांकि इस आग का ईरान के साथ जंग से कोई संबंध नहीं है. मौजूदा समय में यह एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर में तैनात है.
Trending Photos
Iran-Israel war: ईरान के साथ जंग के बीच अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड (CVN78) पर आग लगने की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में 2 अमेरिकी नाविक घायल हो गए हैं. US नेवी की सेंट्रल फोर्स के मुताबिक यह आग जंग के कारण से नहीं लगी है.
बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर के मुख्य कपड़े धोने वाले क्षेत्र में आग लगी थी, जिस पर अब काबू कर लिया गया है. घटना को लेकर US नेवी की सेंट्रल फोर्स ने लिखा,' 12 मार्च 2026 को USS गेराल्ड आर फोर्ड (CVN 78) में जहाज के मुख्य कपड़े धोने के कक्ष में आग लग गई. आग लगने का कारण युद्ध से संबंधित नहीं था और उस पर काबू पा लिया गया है.'
ये भी पढ़ें- शहीदों के खून का बदला लेंगे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहेगा....,' सुप्रीम लीडर बनने के बाद मोजतबा खामेनेई का पहला बयान
नेवी ने आगे लिखा,' जहाज के प्रॉपुल्शन सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ है और विमानवाहक पोत पूरी तरह से ऑपरेशन में है. 2 नाविकों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत स्थिर है. अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होने पर दी जाएगी. गेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्तमान में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में लाल सागर में तैनात है.'
ये भी पढ़ें- होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा देने को तैयार नहीं अमेरिकी सेना? वादा देकर मुकरे ट्रंप; जंग के बीच ऊर्जा सचिव का बड़ा खुलासा
इस जहाज पर 5,000 से ज्यादा नाविक सवार हैं और यह f-18 सुपर हॉर्नेट जैसे लड़ाकू विमानों समेत 75 से ज्यादा सैन्य विमानों को ले जाता है. यह एयरक्राफ्ट कैरियर 9 महीने से ज्यादा समय से तैनात है, जिसमें इस साल की शुरुआत में कैरिबियन के ऑपरेशन में हिस्सा लेना भी शामिल है. USS गेराल्ड फोर्ड को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है. बता दें कि ईरान के साथ जंग में अबतक 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 150 के करीब घायल हैं.