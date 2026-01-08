Advertisement
Mass Shooting Utah: यूटा के साल्ट लेक सिटी के रेडवुड रोड पर एक LDS चर्च के पास भयंकर गोलीबारी हुई है, ये गोलीबारी अंतिम संस्कार के दौरान हुई है. जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 08, 2026, 10:11 AM IST
साल्ट लेक सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग, अंतिम संस्कार के दौरान तड़तड़ाई गोलियां, दो की मौत, कई घायल

Salt Lake City Shooting: बीते दिन अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की गई थी. अब यूटा के साल्ट लेक सिटी के रेडवुड रोड पर एक LDS चर्च के पास भयंकर गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि गोलीबारी में कई लोग घायल हैं. गोलीबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है, ये गोलीबारी अंतिम संस्कार के दौरान हुई है. इस वारदात के बाद साल्ट लेक में 700 नॉर्थ के पास रेडवुड रोड बंद कर दिया गया. भारी संख्या में पुलिस मौजूद है.

 

वारदात को लेकर अधिकारियों का कहना है कि इस गोलीबारी में करीब 8 लोगों की गोली लगी है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, हमले के बाद अभी किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है. 

अपडेट जारी है....

