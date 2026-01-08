साल्ट लेक सिटी में ताबड़तोड़ फायरिंग, अंतिम संस्कार के दौरान तड़तड़ाई गोलियां, दो की मौत, कई घायल

Mass Shooting Utah: यूटा के साल्ट लेक सिटी के रेडवुड रोड पर एक LDS चर्च के पास भयंकर गोलीबारी हुई है, ये गोलीबारी अंतिम संस्कार के दौरान हुई है. जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है.
Salt Lake City Shooting: बीते दिन अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की गई थी. अब यूटा के साल्ट लेक सिटी के रेडवुड रोड पर एक LDS चर्च के पास भयंकर गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि गोलीबारी में कई लोग घायल हैं. गोलीबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है, ये गोलीबारी अंतिम संस्कार के दौरान हुई है. इस वारदात के बाद साल्ट लेक में 700 नॉर्थ के पास रेडवुड रोड बंद कर दिया गया. भारी संख्या में पुलिस मौजूद है.
At least two people are dead and three injured following a shooting near an LDS Church on Redwood Road in Salt Lake City, Utah. Emergency responders confirmed casualties as police secured the area. Investigation… pic.twitter.com/jUq7vmGaWM
वारदात को लेकर अधिकारियों का कहना है कि इस गोलीबारी में करीब 8 लोगों की गोली लगी है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, हमले के बाद अभी किसी भी संदिग्ध की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है.
अपडेट जारी है....