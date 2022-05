Plastic Melt: UV Rays से गलेगा प्लास्टिक! पॉलीमर्स को मात्र 6 घंटो में 40% तक गलाना हुआ संभव

Usage of Plastic in Daily use: बाथ विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंड सर्कुलर टेक्नोलॉजीज (CSCT) के वैज्ञानिकों का दावा है कि ऐसे छोटे कण जो धरती से कभी खत्म नहीं हो पाते हैं. उन्हें भी पूरी तरह से UV किरणों के माध्यम से खत्म किया जा सकता है.