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दुनिया का वो देश, जहां नहीं है कोई अस्पताल; 97 सालों से नहीं गूंजी किलकारी, क्या है वजह

Vatican City: आपने अक्सर घर परिवार में सुना होगा कि बिना बच्चों के घर सूना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक देश ऐसा भी है जहां पर कोई अस्पताल ही नहीं है. चौंकिए मत, इस देश में 97 सालों से किलकारी भी नहीं गूंजी है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 16, 2026, 02:21 PM IST
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दुनिया का वो देश, जहां नहीं है कोई अस्पताल; 97 सालों से नहीं गूंजी किलकारी, क्या है वजह

Vatican City Hospital: आपके घर-परिवार में जब कोई बीमार होता है तो आप सोचते होंगे कि जल्दी से उन्हें किसी तरह से अस्पताल पहुंचाया जाए, अस्पताल पहुंचने के बाद ही लोग राहत की सांस लेते हैं, सोचिए अगर आपके मार्केट, जिले में अस्पताल ही न हो तो आप इलाज कहां कराएंगे? इस दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पर कोई अस्पताल ही नहीं है, चौंकिए मत, यहां पिछले 97 सालों से किलकारी भी नहीं गूंजी है, आइए जानते हैं इस देश के बारे में. 

नहीं पैदा हुआ एक भी बच्चा

बहुत सारे लोगों के मन में आता होगा कि एक तरफ जहां AI को तवज्जो दी जा रही है, लोग चंद्रमा पर जा रहे हैं, वहीं एक देश में अस्पताल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा सच में है, इस देश का नाम है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, इस देश में आज तक कोई भी बच्चा नहीं पैदा हुआ है. 

रोम जाती हैं गर्भवती महिलाएं

यह देश 11 फरवरी 1929 को बना था, वेटिकन सिटी 118 एकड़ में फैला है. मैटरनिटी वार्ड न होने के कारण यहां बच्चे पैदा नहीं हो सकते. यही कारण है कि 97 सालों बच्चा नहीं पैदा हुआ. ऐसे में यहां पर प्रेग्नेंट महिलाओं या फिर गंभीर रूप से बीमार महिलाओं को इलाज के लिए रोम ले जाना पड़ता है.

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कितने लोग रहते हैं?

हालांकि, यहां पर अस्पताल बनाने के लिए कई बार निवेदन किया गया लेकिन फिर भी अस्पताल नहीं बन पाया. यह देश रोम सिटी के बीचोंबीच है. यहां पर करीब 800-900 लोग ही रहते हैं. इसके अलावा बता दें कि वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे स्टेशन, सिट्टा वेटिकनो स्टेशन भी है, जिसे 1933 में पोप पायस XI के शासनकाल के दौरान बनाया गया था. स्टेशन में दो ट्रैक हैं, जिनमें से प्रत्येक 300 मीटर लंबा है. दुनिया भर के सभी कैथोलिक चर्च और कैथोलिक ईसाई इसे अपनी जड़ मानते हैं. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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