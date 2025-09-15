Happy Birthday To You POPE...सफेद शर्ट, काली पैंट पहने पेरू की राष्ट्रपति ने देखें किस अंदाज में मनाया पोप LEO XIV का जन्मदिन

President Dina Boluarte song happy birthday Pope Leo XIV: दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप लियो XIV, अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं और उनके अपने देश पेरू की राष्ट्रपति स्टेज पर खड़ी होकर उनके लिए 'हैप्पी बर्थडे टू यू' गा रही हैं. जी हां, यह कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि 14 सितंबर 2025 को लिमा और लंबायेक में हुआ असली इवेंट था. पेरू की राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे ने इस मौके पर न सिर्फ गाना गाया, बल्कि पूरे देश को एकजुट कर पोप को शुभकामनाएं दीं. इसके बाद यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, क्योंकि पोप लियो पेरू के दिल के करीब हैं. मूल रूप से अमेरिका के शिकागो में जन्मे रॉबर्ट प्रेवोस्ट ने पेरू में दशकों बिताए, यहां बिशप बने और पेरू की नागरिकता ली. अब वे वेटिकन में पोप लियो XIV के नाम से दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हैं.

आप भी देखें वीडियो;-

President Dina Boluarte of Peru signs "Happy Birthday to you" for Pope Leo XIV, the first peruvian head of the Catholic Church. pic.twitter.com/fd6CBnYLAG Add Zee News as a Preferred Source — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) September 14, 2025

स्टेज से गाया 'हैप्पी बर्थडे टू यू'

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स 14 सितंबर को पेरू की राष्ट्रपति डिना बोलुआर्टे स्टेज पर थीं. सफेद शर्ट और काली पैंट में वे बेहद सादगी भरे अंदाज में नजर आईं. एक लोकल बैंड के साथ उन्होंने 'हैप्पी बर्थडे' गाना शुरू किया. वीडियो में दिखा कि उनका जोश गजब का था, भले ही सुर थोड़े इधर-उधर हुए. उन्होंने भीड़ से कहा, "आज उनका जन्मदिन है (पोप लियो XIV का जिक्र करते हुए) और मैं चाहती हूं कि पूरा पेरू का परिवार खड़ा होकर पोप के लिए गाए." इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी. बोलुआर्टे ने जोर से कहा, "हमारे पोप लियो XIV के लिए तालियां, जो भगवान ने हमें दिए हैं पेरू के पोप."

लंबायेक में भावुक शुरुआत

इससे पहले 13 सितंबर को लंबायेक में भी ऐसा ही नजारा था. बोलुआर्टे ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, "इस पवित्र भूमि से, हम सब मिलकर हमारे प्रिय पोप लियो XIV को शुभकामनाएं भेजें, जो कल रविवार को अपना जन्मदिन मना रहे हैं. चलिए, खड़े होकर 'हैप्पी बर्थडे' गाते हैं. एक, दो, तीन!" फिर अधिकारियों और लोगों ने गाना गाया. बोलुआर्टे ने उत्साह में 'हुर्रे फॉर पोप' का नारा लगाया और कहा, "प्रिय पोप लियो XIV, वेटिकन और दुनिया भर को: हैप्पी बर्थडे; आप हमारे पेरू के पोप हैं."

पोप का पेरू कनेक्शन

पोप लियो XIV का पेरू से गहरा रिश्ता है. 1955 में अमेरिका में जन्मे, उन्होंने चिक्लायो में 20 साल से ज्यादा बिशप के रूप में सेवा की. पेरू के लोग उन्हें 'अपना पोप' मानते हैं, क्योंकि वे स्थानीय संस्कृति और स्पेनिश भाषा में पारंगत हैं. बोलुआर्टे ने उनके लिए एक पत्र भी लिखा, जो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ: "मैं पेरू सरकार और लोगों की ओर से संत पिता को 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूं."