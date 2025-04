सिर पर टोपी, हाथों में माला..., ‌पोप फ्रांसिस की लाल ताबूत में पहली तस्वीरें आई सामने, जानें कब होगा अंतिम संस्कार?

Pope Francis First photo after Death: वैटिकन ने मंगलवार को पोप फ्रांसिस के निधन के बाद पहली तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं. वीडियो में उन्हें ताबूत में लेटे हुए दिखाया गया है. पोप फ्रांसिस की सोमवार को 88 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी. तस्वीरों में उन्हें लाल रंग के धार्मिक वस्त्रों में देखा जा सकता है, उनके सिर पर एक खास टोपी (माइटर) है और हाथों में एक माला है. ये तस्वीरें वैटिकन के कासा सांता मार्ता के निजी चैपल में ली गईं, जहां वे रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई. वैटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन को उनके शव के पास प्रार्थना करते देखा गया.

The body of the late Pope Francis will be transferred to St. Peter’s Basilica on Wednesday at 9:00 AM to lie in state until his funeral on Saturday morning at 10:00 AM.

The Holy See Press Office announced on Tuesday that Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of… pic.twitter.com/ObGjYl7Bi7

