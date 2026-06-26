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दुश्मनी पर भारी पड़ी इंसानियत! वेनेजुएला में 589 मौतों के बाद अमेरिका ने हटाई पाबंदियां, 50 हजार लोग लापता

Venezuela Earthquake Death Tolls: वेनेजुएला में भूकंप के चलते हुई भारी तबाही में मरने वालों की संख्या 589 तक पहुंच गई है. कई देशों ने यहां रेस्क्यू मिशन के लिए अपनी टीमें भेजी हैं. इसके अलावा अमेरिका ने भी कुछ समय के लिए वेनेजुएला पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 26, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:40 PM IST
दुश्मनी पर भारी पड़ी इंसानियत! वेनेजुएला में 589 मौतों के बाद अमेरिका ने हटाई पाबंदियां, 50 हजार लोग लापता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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