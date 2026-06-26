/दुश्मनी पर भारी पड़ी इंसानियत! वेनेजुएला में 589 मौतों के बाद अमेरिका ने हटाई पाबंदियां, 50 हजार लोग लापता

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है, जबकि 2,980 लोग घायल हुए हैं. इसकी घोषणा शुक्रवार ( 26 जून 2026) को अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने की. उन्होंने देश के सबसे अधिक प्रभावित प्रांत ला गुइरा के सैन्यीकरण की भी घोषणा की.
अंतरिम राष्ट्रपति ने कहा,' हम फंसे हुए लोगों को बचाने जा रहे हैं. इस पर हम बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं.' डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि अबतक दर्जनों लोगों को जीवित बचाया गया है और हमें यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि वे अपने परिवारों और प्रियजनों को गले लगा सकते हैं.
अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप को लेकर कहा कि अब तक 214 भूकंप के झटके आ चुके हैं. यह हमारे क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि को दर्शाता है. उन्होंने बताया कि इमरजेंसी रेसपॉन्स में सहायता के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य ला गुआइरा को सैन्यीकृत (Militarised) किया जाएगा. रोड्रिगेज ने मदद करने वाले देशों का आभार जताया और कहा कि कई प्रभावित इलाकों में विदेशी बचाव दल तैनात किए गए हैं. इस बीच अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं या लापता हैं. लापता लोगों की रिपोर्ट करने के लिए बनाई गई सरकारी वेबसाइट पर शुक्रवार ( 26 जून 2026) तक सुबह तक लगभग 50,000 लापता लोगों की लिस्ट थी.
बुधवार ( 24 जून 2026) को पब्लिक हॉलीडे के दौरान कराकस से तकरीबन 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप आए. अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है. इस आपदा से पहले वेनेजुएला में साल 1967 में सबसे घातक भूकंप आया था, जिसमें 240 लोगों की जान चली गई थी. काराकास के उत्तर में स्थित तटीय क्षेत्र ला गुइरा भूकंप से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसे आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. यहां ऊंची-ऊंची इमारतों समेत कम से कम 100 इमारतें ढह गईं.
वेनेजुएला में मची इस तबाही को लेकर संयुक्त राष्ट्र ( UN) ने कहा कि कम से कम 17 देशों की अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव टीमें जीवित बचे लोगों की तलाश में मदद करने के लिए वेनेजुएला जा रही हैं. कई इंटरनेशनल रेस्क्यू टीमें गुरुवार ( 25 जून 2026) की रात से ही वेनेजुएला पहुंचने लगीं. भारत समेत डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, अल साल्वाडोर और कोलंबिया समेत जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने भी खोजी कुत्तों और विशेष उपकरणों के साथ बचाव दल भेजे हैं. इसके अलावा अमेरिकी वित्त विभाग ने भी वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है. इससे वेनेजुएला सरकार भूकंप राहत के लिए अस्थायी लेनदेन कर सकेगी, जो आर्थिक प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं था. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह छूट 23 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी.