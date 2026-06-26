/दुश्मनी पर भारी पड़ी इंसानियत! वेनेजुएला में 589 मौतों के बाद अमेरिका ने हटाई पाबंदियां, 50 हजार लोग लापता

वेनेजुएला में मची इस तबाही को लेकर संयुक्त राष्ट्र ( UN) ने कहा कि कम से कम 17 देशों की अंतरराष्ट्रीय खोज और बचाव टीमें जीवित बचे लोगों की तलाश में मदद करने के लिए वेनेजुएला जा रही हैं. कई इंटरनेशनल रेस्क्यू टीमें गुरुवार ( 25 जून 2026) की रात से ही वेनेजुएला पहुंचने लगीं. भारत समेत डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, अल साल्वाडोर और कोलंबिया समेत जर्मनी और स्विट्जरलैंड ने भी खोजी कुत्तों और विशेष उपकरणों के साथ बचाव दल भेजे हैं. इसके अलावा अमेरिकी वित्त विभाग ने भी वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है. इससे वेनेजुएला सरकार भूकंप राहत के लिए अस्थायी लेनदेन कर सकेगी, जो आर्थिक प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं था. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह छूट 23 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी.