Advertisement
trendingNow13111999
Hindi Newsदुनियालोकतांत्रिक बदलाव या सत्ता का नया चेहरा! मादुरो की विदाई के बाद वेनेजुएला के क्या हैं हाल?

लोकतांत्रिक बदलाव या सत्ता का नया चेहरा! मादुरो की विदाई के बाद वेनेजुएला के क्या हैं हाल?

Venezuela After Maduro: निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और सत्ता से बेदखली वेनेजुएला की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है. लेकिन अब सवाल ये है कि ये बदलाव देश में वास्तविक लोकतंत्र की बहाली करता है या केवल यह सत्ता के नए चेहरे का उदय बनकर रह जाएगा. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लोकतांत्रिक बदलाव या सत्ता का नया चेहरा! मादुरो की विदाई के बाद वेनेजुएला के क्या हैं हाल?

Venezuela News: बीते कुछ हफ्तों में वेनेजुएला की राजनीति में आए बदलावों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वेनेजुएला की सत्ता पर एक दिशक से अधिक काबिज निकोलस मादुरो अब न्यूयॉर्क की जेल में ड्रग तस्करी के आरोपों का सामना कर रहे हैं. वहीं अमेरिकी विशेष बलों द्वारा किए गए एक गुप्त ऑपरेशन के बाद मादुरो को हटा दिया गया. लेकिन अब सवाल ये है कि वेनेजुएला से मादुरो की विदाई का मतलब लोकतंत्र की शुरुआत या सत्ता का नया चेहरा है?

लोकतांत्रिक बदलाव या सत्ता का नया रूप?
वेनेजुएला से मादुरो के जाने के बाद उप-राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्ज कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कमान संभाली. अमेरिका ने भी इस बदलाव का स्वीकारा और ट्रंप प्रशासन रॉड्रिग्ज के साथ सहयोग भी कर रहा. लेकिन वेनेजुएला की राजनीति को गहराई से देखने वाले आलोचकों का मानना है कि ये बदलाव केवल चेहरा बदलने जैसा है. शासन की पुरानी संरचना और सुरक्षा तंत्र अभी भी वैसी ही है. अभी तक चुनाव की कोई स्पष्ट तारीख घोषित नहीं की गई, जिससे यह डर बना हुआ है कि क्या असल में यह एक लोकतांत्रिक बदलाव है या केवल सत्ता का नया रूप?

अर्थव्यवस्था और तेल क्षेत्र में बड़े बदलवा
वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उसका तेल भंडार है. ऐसे में मादुरो के जाने से अर्थव्यवस्था और तेल क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं. नए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए तेल क्षेत्र का निजीकरण शुरू कर दिया है. नए कानूनों के तहत निजी कंपनियां भी अप स्वतंत्र रूप से तेल निकाल सकेंगी, जो कि पहले सरकारी कंपनी PDVSA के नियंत्रण में था. वहीं अमेरिका भी अपने तेल निवेश को वेनेजुएला में वापस लाने के लिए काफी उत्सुक है. भारत जैसे देशों के लिए भी यह खबर जरूरी है, क्योंकि वेनेजुएला कच्चे तेल का एक बड़ा स्रोत रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका के साथ बदले रिश्ते
मादुरो के समय में अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ता बेहद खराब थे. लेकिन सरकार बदलने से अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. अमेरिका ने काराकस में अपना दूतावास फिर से खोल दिया है और राजनयिक संबंध बहाल हो रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने रॉड्रिग्ज प्रशासन को 10 में से 10 अंक दिए है. लेकिन इसी के साथ चेतावनी भी दी है कि अगर तेल समझौतों पर काम नहीं हुआ, तो उनका हाल भी मादुरो जैसा ही होगा. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Venezuela After Maduro

Trending news

'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
Amrit Wilson
'राष्ट्र का सम्मान सबसे जरूरी...', अमृत विल्सन के OCI कार्ड विवाद पर HC की टिप्प्णी
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
Supreme Court
सोनम वांगचुक मामले में SC का सरकार को झटका, स्पीच के अनुवाद को लेकर लगाई फटकार
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
defence news
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
Punjab
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
assembly elections
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
National News
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
HAMMER weapon system
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
Jammu Kashmir
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी