Advertisement
trendingNow12978335
Hindi Newsदुनिया

अमेरिका ने बॉम्बर उड़ाकर उकसाया तो सिर पर कफन बांध वेनेज़ुएला जंग के मैदान में कूदा, ट्रंप ने उतार दिया सबसे विध्वंसक युद्धपोत

Venezuela Claims CIA 'False Flag' Attack Foiled: अमेरिका ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाने के लिए बॉम्बर प्लेन उड़ाए जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत चरम पर पहुंच गया है. इसी बीच वेनेज़ुएला ने दावा किया कि उसने दक्षिणी कैरिबियन में तैनात एक अमेरिकी युद्धपोत पर झूठे हमले की साजिश रच रहे एक गिरोह को ध्वस्त कर दिया है. यह तब हुआ है जब वाशिंगटन ने कराकस के पास बमवर्षक उड़ाकर उस पर दबाव बढ़ा दिया है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 28, 2025, 12:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका ने बॉम्बर उड़ाकर उकसाया तो सिर पर कफन बांध वेनेज़ुएला जंग के मैदान में कूदा, ट्रंप ने उतार दिया सबसे विध्वंसक युद्धपोत

Venezuela-US: अमेरिका ने वेनेज़ुएला को दबाव में लाने के लिए अब हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया है. पहले 27 अक्टूबर 2025 को दो B-1B बॉम्बर कैरेबियन के ऊपर से उड़ाए, जो वेनेज़ुएला के तट से महज 6 मील दूर थे. ये तीसरी ऐसी उड़ान थी जो हाल की हफ्तों में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'ड्रग तस्करी के खिलाफ' कैंपेन का हिस्सा बताई जा रही है. लेकिन वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने इसे 'युद्ध की धमकी' करार दिया है.

सिर पर कफन बांध तैयार वेनेजुएला
उन्होंने कहा, "अमेरिका ने वादा किया था कि वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो एक फर्जी युद्ध गढ़ रहे हैं." मदुरो ने अपनी मिलिशिया को अलर्ट कर दिया और 'सिर पर कफन बांधकर' जंग के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है.

वेनेजुएला ने किया बड़ा खुलासा
इसी बीच वेनेजुएला ने दावा किया कि वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की मदद से फंडेड एक सेल को तोड़ रही है जो एक फर्जी हमले की साजिश रच रही थी. यह हमला अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली पर होने वाला था, जो कैरेबियन के दक्षिणी इलाके में स्थित है. वेनेजुएला के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यूएसएस ग्रेवली को निशाना बनाने वाले एक ऑपरेशन का खुलासा किया है, जो एक निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक है, जो रविवार को त्रिनिदाद और टोबैगो में वेनेजुएला की मुख्य भूमि की फायरिंग दूरी के भीतर रुका था." ये दावा वेनेजुएला के मिनिस्टर डायोसाडो काबेलो ने किया, उन्होंने कहा कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, संदिग्धों के विवरण नहीं बताए गए. वेनेजुएला अक्सर ऐसा दावा करता है कि अमेरिका में भाड़े के सैनिक उसके खिलाफ काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ताकत के दमपर ट्रंप करेंगे सत्ता पलट?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग तस्करी के खिलाफ कैरेबियन में सैन्य कैंपेन के सहारे पूरी तरह जंग की तैयारी कर ली है. पेंटागन ने अब तक कैरेबियन में सात युद्धपोतों और गैल्फ़ ऑफ़ मैक्सिको में एक संस्था बना रखी है. साथ ही जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और उसका बेड़ा भी आने वाला है. वेनेजुएला और कुछ पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि ये सारी बातें मादुरो सरकार पर दबाव बनाने के लिए हैं और उन्हें हटाने के लिए हैं.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Venezuela

Trending news

धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
shashi tharoor news
शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद? 'बिहारी ड्राइवर' पर बिदक गए ये लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
Assam news
असम में 'बीर सेना' की हरकत से खलबली, उल्फा की तरह बैन लगाने के मूड में सीएम सरमा
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
Mughals
मुगल हरम में शाम ढलते ही बेचैन होने लगती थीं बेगमें, ठीक होने का था बस ये 'इलाज'
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
History
अजान की आवाज सुनते ही सीढ़ियों पर सजदे में गिर गया मुस्लिम बादशाह, हो गया इंतेकाल
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Maharastra News
शाह की 'जानबूझकर' फिसली जबान, उद्धव को मिर्ची लगेगी ही; शिंदे भी आएंगे सन्नाटे में
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
Cyclone Montha
Cyclone Montha LIVE UPDATE: उग्र हुआ तूफानी चक्रवात मोंथा, कई राज्यों में तेज बारिश, ट्रेनें ठप
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
Cyclone Montha
सावधान! धरती पर पैदा हुआ सबसे शक्तिशाली तूफान, भारत को मथने तेजी से बढ़ रहा 'मोंथा'
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट
Weather
तबाही मचाने वाला है मोंथा तूफान, भारी बारिश से बढ़ा खतरा, मौसम विभाग ने किया अलर्ट