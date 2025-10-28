अमेरिका ने बॉम्बर उड़ाकर उकसाया तो सिर पर कफन बांध वेनेज़ुएला जंग के मैदान में कूदा, ट्रंप ने उतार दिया सबसे विध्वंसक युद्धपोत

Venezuela-US: अमेरिका ने वेनेज़ुएला को दबाव में लाने के लिए अब हर तरीका अपनाना शुरू कर दिया है. पहले 27 अक्टूबर 2025 को दो B-1B बॉम्बर कैरेबियन के ऊपर से उड़ाए, जो वेनेज़ुएला के तट से महज 6 मील दूर थे. ये तीसरी ऐसी उड़ान थी जो हाल की हफ्तों में जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'ड्रग तस्करी के खिलाफ' कैंपेन का हिस्सा बताई जा रही है. लेकिन वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने इसे 'युद्ध की धमकी' करार दिया है.

सिर पर कफन बांध तैयार वेनेजुएला

उन्होंने कहा, "अमेरिका ने वादा किया था कि वो कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो एक फर्जी युद्ध गढ़ रहे हैं." मदुरो ने अपनी मिलिशिया को अलर्ट कर दिया और 'सिर पर कफन बांधकर' जंग के लिए तैयार होने का ऐलान कर दिया है.

वेनेजुएला ने किया बड़ा खुलासा

इसी बीच वेनेजुएला ने दावा किया कि वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए की मदद से फंडेड एक सेल को तोड़ रही है जो एक फर्जी हमले की साजिश रच रही थी. यह हमला अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली पर होने वाला था, जो कैरेबियन के दक्षिणी इलाके में स्थित है. वेनेजुएला के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने यूएसएस ग्रेवली को निशाना बनाने वाले एक ऑपरेशन का खुलासा किया है, जो एक निर्देशित-मिसाइल विध्वंसक है, जो रविवार को त्रिनिदाद और टोबैगो में वेनेजुएला की मुख्य भूमि की फायरिंग दूरी के भीतर रुका था." ये दावा वेनेजुएला के मिनिस्टर डायोसाडो काबेलो ने किया, उन्होंने कहा कि चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, संदिग्धों के विवरण नहीं बताए गए. वेनेजुएला अक्सर ऐसा दावा करता है कि अमेरिका में भाड़े के सैनिक उसके खिलाफ काम कर रहे हैं.

ताकत के दमपर ट्रंप करेंगे सत्ता पलट?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ड्रग तस्करी के खिलाफ कैरेबियन में सैन्य कैंपेन के सहारे पूरी तरह जंग की तैयारी कर ली है. पेंटागन ने अब तक कैरेबियन में सात युद्धपोतों और गैल्फ़ ऑफ़ मैक्सिको में एक संस्था बना रखी है. साथ ही जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और उसका बेड़ा भी आने वाला है. वेनेजुएला और कुछ पर्यवेक्षकों का मानना ​​है कि ये सारी बातें मादुरो सरकार पर दबाव बनाने के लिए हैं और उन्हें हटाने के लिए हैं.