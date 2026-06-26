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तबाही के बीच जिंदगी की जीत, मलबे से जिंदा निकला मासूम, लोगों की नम हो गईं आंखें

वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है. 39 सेकंड के अंदर कुदरत का जो कहर देखने को मिला, उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. भूकंप की चपेट में आने से 235 लोगों की जान चली गई है जबकि 4,300 लोग घायल हुए हैं, कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 26, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:24 PM IST
तबाही के बीच जिंदगी की जीत, मलबे से जिंदा निकला मासूम, लोगों की नम हो गईं आंखें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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