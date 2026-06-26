तबाही के बीच जिंदगी की जीत, मलबे से जिंदा निकला मासूम, लोगों की नम हो गईं आंखें

Venezuela Erthquake: वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है. 39 सेकंड के अंदर कुदरत का जो कहर देखने को मिला, उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. भूकंप की चपेट में आने से 235 लोगों की जान चली गई है जबकि 4,300 लोग घायल हुए हैं, कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है. भूकंप से 100 से ज्यादा इमारतें गिर गई और जिसके मलबे के नीचे भी लोग दब गए. मलबे में रेस्क्यू के दौरान कुछ ऐसी मार्मिक वीडियो सामने आए हैं जिसे देखकर लोग इमोशनल हो गए.