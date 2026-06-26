तबाही के बीच जिंदगी की जीत, मलबे से जिंदा निकला मासूम, लोगों की नम हो गईं आंखें

Venezuela Erthquake: वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप ने भीषण तबाही मचाई है. 39 सेकंड के अंदर कुदरत का जो कहर देखने को मिला, उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए. भूकंप की चपेट में आने से 235 लोगों की जान चली गई है जबकि 4,300 लोग घायल हुए हैं, कई लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है. भूकंप से 100 से ज्यादा इमारतें गिर गई और जिसके मलबे के नीचे भी लोग दब गए. मलबे में रेस्क्यू के दौरान कुछ ऐसी मार्मिक वीडियो सामने आए हैं जिसे देखकर लोग इमोशनल हो गए.
भूकंप के बाद मची तबाही के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बचावकर्मियों ने गिरी हुई इमारत के मलबे से एक छोटे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बचावकर्मी बच्चे को बाहर निकालने के बाद खुशी से चिल्लाते और एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए. बच्चों को बाहर निकालने के बाद बचावकर्मियों ने राहत की सांस ली. सबसे खास बात ये रही कि कई घंटे तक मलबे में फंसे रहने के बाद भी बच्चा सुरक्षित था.
A child, pulled ALIVE from the rubble after the devastating... covered in dust but breathing.
In the middle of total destruction in Catia La Mar, this is the hope we needed.
Pray for the missing. Pray for the families.… pic.twitter.com/to1eB2X08P
Amar Singh Chouhan June 25, 2026
भूकंप की चपेट में सिर्फ लोग ही नहीं आए थे, बल्कि मलबे के नीचे जानवर भी दब गए थे. खोजबीन के बाद गिरे हुए मलबे के नीचे एक जिंदा कुत्ता भी मिला. जिसे बचाव कर्मियों ने बचाया. उसे निकालने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह इमोशनल वीडियो लोगों का ध्यान तेजी के साथ अपनी ओर खींच रहा है.
Rescue teams are also saving pets that are under the rubble from the earthquake that hit Venezuela
(@volcaholic1) June 25, 2026
ला गुएरा से भी एक वीडियो सामने आया है. यहां पर मलबे के नीचे एक 12 साल का बच्चा दब गया. कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार बच्चे को बाहर निकाला गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. बता दें कि वेनेजुएला की राष्ट्रपति कार्यवाहक ने कहा है कि अधिकारियों को उम्मीद है कि "जितना हो सके उतने जिंदा लोगों को बचाया जा सकेगा. उन्होंने भूकंप से प्रभावित उत्तरी तटीय शहर मकुटो का दौरा किया. उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों का जायजा लिया.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार भूकंप की तीव्रता 7.2 दर्ज की गई. झटके काफी ज्यादा खतरनाक थे, इसके 40 ही सेकंड बाद ही 7.5 की तीव्रता का एक और झटका महसूस किया गया. जिसकी वजह से हाहाकार मच गया. भूकंप का केंद्र मोंटालबान से लगभग 28 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में बताया गया है.
भूकंप के झटके के बाद अमेरिकी ऊर्जा मंत्री ने अपने संदेश में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा और जल्द सामान्य जीवन में लौटने की कामना भी की. उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों और समुदायों को साहस और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी प्रभावित लोगों के प्रति एकजुटता और समर्थन का संदेश दे रहा है.
हालात से निपटने के लिए अल सल्वाडोर, चिली, इक्वाडोर और अमेरिका रेस्क्यू टीम भेज रहा है. इसमें अल सल्वाडोर की 188 सदस्यीय रेस्क्यू टीम पहुंच गई है. UN ने वेनेजुएला के लिए आपातकालीन राहत कोष से 1.5 करोड़ डॉलर (15 मिलियन डॉलर) जारी किए गए हैं. वेनेजुएला में भूकंप के बाद लोगों ने पार्कों-सड़कों पर रात गुजारी, लोग घरों में लौटने से बच रहे हैं.
बता दें कि वेनेजुएला या उसके आसपास के तटीय क्षेत्र में 7.5 तीव्रता वाला भूकंप पिछले 100 से अधिक साल में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है. इससे पहले साल 1900 में 7.7 तीव्रता का सैन नार्सिसो भूकंप आया था. जिसका केंद्र कैरिबियाई तट के पास था.