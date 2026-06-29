/मलबे के नीचे 4 दिन तक थमी रहीं सांसें! वेनेजुएला भूकंप में कुदरत का करिश्मा, ढही इमारत से जिंदा निकाले गए पिता-बेटे

La Guaira Earthquake Rescue Operations: विनाशकारी भूकंप के कारण भयंकर स्थिति झेल रहे दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से एक ऐसी खबर आई है, जिसे देखकर डॉक्टरों और रेस्क्यू टीमें हैरान है, इसे साक्षात चमत्कार करार दे रही है. बुधवार को आए भयानक भूकंप के पूरे चार दिन (96 घंटे) बीत जाने के बाद, तटीय राज्य ला गुएरा में एक ढही हुई बहुमंजिला इमारत के मलबे से एक पिता और उसके बेटे को सुरक्षित और जिंदा बाहर निकाल लिया गया है. कंक्रीट के पहाड़ों और लोहे के सरियों के बीच चार दिनों तक मौत को मात देने वाले इस परिवार के मिलने से पूरे इलाके में खुशी है.
मौके पर मौजूद फ्रांस (French Civil Security) और अमेरिका (Fairfax County USAR) के रेस्क्यू वर्कर्स के लिए यह पल बेहद भावुक कर देने वाला था. 12 घंटे के बेहद जटिल और कड़े ऑपरेशन के बाद जब दोनों को मलबे से निकाला गया, तो वहां मौजूद भीड़ ने तालियां बजाकर रेस्क्यू टीमों का हौसला बढ़ाया. दोनों बेहद कमजोर स्थिति में थे और धूल-मिट्टी से बचने के लिए उन्होंने मास्क पहने हुए थे. बचाव दल ने बेहद सावधानी से उन्हें कपड़े के स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस तक पहुंचाया. फ्रांस की सिविल सिक्योरिटी के एक डॉक्टर ने बताया कि चार दिनों तक बिना पानी और रोशनी के कंक्रीट के नीचे दबे रहने के कारण वे गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार हैं. हम उन्हें धीरे-धीरे हाइड्रेट कर रहे हैं और जरूरी दवाएं दे रहे हैं.
वेनेजुएला के इतिहास की इस सबसे भीषण प्राकृतिक आपदा में ला गुएरा राज्य सबसे ज्यादा तबाह हुआ है, जहां अब तक 1450 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश में जुटे विदेशी बचावकर्मियों के लिए पिछला कुछ समय बेहद उम्मीदों भरा रहा है. इसी अंतरराष्ट्रीय टीम ने एक दिन पहले ही एक मां और उसके महज 9 महीने के मासूम बच्चे को मलबे से सुरक्षित निकाला था, जबकि एक अन्य कोलंबियाई टीम ने 11 साल के बच्चे को बचाया था. इस वीकेंड पर अब तक कुल 33 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला जा चुका है.
हालांकि, इस चमत्कार के बीच समय तेजी से रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, आपदा के बाद अभी भी करीब 50000 लोग लापता हैं, जिनके मलबे में दबे होने की आशंका है. आपदा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि भूकंप के शुरुआती 72 घंटे के बाद मलबे के नीचे ऑक्सीजन की कमी, गंभीर चोटों और पानी न मिलने के कारण किसी के जिंदा बचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं. ऐसे में 96 घंटे बाद मिली यह कामयाबी सर्च टीमों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो अब आधुनिक थर्मल कैमरों और खोजी कुत्तों की मदद से मलबे के एक-एक हिस्से को छान मार रहे हैं.