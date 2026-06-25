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पहले 7.1 फिर 7.5... डबल भूकंप से दहला वेनेजुएला, भरभराकर गिरी इमारतें, डरकर घरों से भागे लोग

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में भूकंप के एक के बाद एक झटके महसूस हुए, जिसके बाद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग भूकंप की वजह से जान बचाने के लिए घरों से बाहर दौड़ पड़े.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:44 AM IST
पहले 7.1 फिर 7.5... डबल भूकंप से दहला वेनेजुएला, भरभराकर गिरी इमारतें, डरकर घरों से भागे लोग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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