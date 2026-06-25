Venezuela Earthquake: वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. जिससे कई इलाकों की इमारतों और घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है. इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी. जिसका केंद्र काराकास से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में और 13 किलोमीटर की गहराई में था. इतना ही नहीं कुछ ही मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र मोरोन शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था.