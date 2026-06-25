Venezuela Earthquake: वेनेज़ुएला की राजधानी काराकास समेत कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए. जिससे कई इलाकों की इमारतों और घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है. इस भूकंप की तीव्रता 7.1 थी. जिसका केंद्र काराकास से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में और 13 किलोमीटर की गहराई में था. इतना ही नहीं कुछ ही मिनट बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया, जिसका केंद्र मोरोन शहर से 16 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में था.
भूकंप के बाद US सुनामी वॉर्निंग सिस्टम ने प्यूर्टो रिको और U.S. और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के लिए सुनामी का खतरा जारी किया है, साथ ही कहा कि वेनेज़ुएला के तट से दूर के आइलैंड्स, अरूबा, कुराकाओ और बोनेयर – भी खतरनाक लहरों की चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में लोगों को सतर्क रहना चाहिए.
गृह मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने सरकारी टेलीविज़न पर कहा, "(काराकास में) कुछ इमारतें गिर गई हैं, घर गिर गए हैं. ट्रूजिलो, याराकुय, काराबोबो, मिरांडा, अरागुआ और ला गुएरा जैसे राज्य भी प्रभावित हुए हैं. राजधानी के एयरपोर्ट को काफी नुकसान हुआ है, छत के कुछ हिस्से गिर गए हैं और धूल के घने बादल उठ रहे हैं.
Alerta de Tsunami y siguen la réplicas en Venezuela, se ha sentido en Curazao, Aruba y parte de Colombia pic.twitter.com/pVkvcV0fOX
जब भूकंप आया तो कई वेनेज़ुएला के लोग घर पर थे, वे 1821 की मिलिट्री जीत की याद में पब्लिक हॉलिडे मना रहे थे, जिससे वेनेज़ुएला को स्पेन से आजादी मिली थी. पूर्वी काराकस में रहने वाले 56 साल के कोरो मार्टिनेज ने कहा कि बहुत जोरदार धमाका हुआ. घर में चीजें गिर गईं, फ्रिज के अंदर जग गिर गए. मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया.
An earthquake of this magnitude in a country where infrastructure has not been modernized for decades and under an inept, corrupt dictatorship. the historic earthquake in Caracas was Please pray for Venezuelans https://t.co/KMCewipoxC pic.twitter.com/gUxJJHfjwd
इस भूकंप को लेकर USGS ने कहा कि इससे बहुत ज्यादा मौतें हुई हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. हालांकि, अभी तक मरने वालों की संख्या के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.