Japan Earthquake: वेनेजुएला में 39 सेकंड के अंदर दो शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है. भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसके बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया. करीब 10 हजार मौतों की आशंका है. वेनेजुएला के अलावा उत्तरी कैलिफोर्निया, जापान और भारत के जम्मू-कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि क्या धरती किसी बड़े खतरे का अलर्ट दे रही है.