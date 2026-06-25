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वेनेजुएला, जापान और... एक दिन और दुनिया में चार जगह भूकंप, क्या धरती दे रही किसी बड़े खतरे का अलर्ट?

Venezuela Earthquake: वेनेजुएला में शक्तिशाली भूकंप से तबाही मच गई है. वेनेजुएला के अलावा उत्तरी कैलिफोर्निया और जापान में भी खतरनाक भूकंप आया, साथ ही जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 25, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 09:38 AM IST
वेनेजुएला, जापान और... एक दिन और दुनिया में चार जगह भूकंप, क्या धरती दे रही किसी बड़े खतरे का अलर्ट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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