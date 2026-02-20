मादुरो को बंदी बनाने के 47 दिन बाद बदल गया नियम, वेनेजुएला में होगी बंदियों की रिहाई; विपक्ष भी खुश

Venezuela News: वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट ने एक ऐसे बिल पर साइन किया है जिससे सालों से जेल में बंद नेताओं, एक्टिविस्ट, वकीलों और कई दूसरे लोगों की रिहाई हो सकती है. नए कानून के बाद ये कहा जा रहा है कि ऐसे नेताओं की रिहाई होगी जो सालों से जेल में बंद हैं. ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ने राजनीतिक वजहों से सैकड़ों लोगों को जेल में रखा है. अमेरिका द्वारा मादुरो को बंदी बनाने के बाद ये पहला बड़ा बदलाव है.

विपक्ष भी है खुश

एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज, जिन्होंने पिछले महीने के आखिर में यह बिल पेश किया था. इसके बाद देश की लेजिस्लेचर से मंजूरी मिलने के कुछ घंटों बाद ही इस पर साइन करके इसे कानून बना दिया. बहस के दौरान विपक्षी सांसद नोरा ब्राचो ने कहा यह एकदम सही नहीं है, लेकिन यह एक बड़ा कदम है. इससे वेनेज़ुएला के कई लोगों की तकलीफ कम होगी. इस कदम से विपक्ष के सदस्यों, एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, पत्रकारों और कई दूसरे लोगों को फायदा होने की उम्मीद है, जिन्हें पिछले 27 सालों से रूलिंग पार्टी ने निशाना बनाया है.

नए पॉलिसी में आया बड़ा बदलाव

यह वेनेज़ुएला के लिए सबसे नया पॉलिसी बदलाव है, जहां सरकार ने U.S. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर को तेजी से माना है, जिसमें पिछले महीने देश के ऑयल इंडस्ट्री कानून में बड़े बदलाव शामिल हैं. बिल का मकसद लोगों को 1999 के बाद से खास समय के दौरान किए गए “अपराधों या जुर्मों के लिए आम और पूरी माफी” देना है. जो वेनेज़ुएला में पॉलिटिकल वजहों से हुए झगड़ों से पहचाने गए थे, जिसमें 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के संदर्भ में “पॉलिटिकली मोटिवेटेड हिंसा के काम” भी शामिल हैं.

बड़े पैमाने पर हुई थी गिरफ्तारी

उस इलेक्शन के बाद विरोध प्रदर्शन हुए और नाबालिगों समेत 2,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पिछले हफ्ते बिल पर बहस रोक दी गई थी क्योंकि कानून बनाने वाले कुछ मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाए, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या हिरासत से बचने के लिए देश छोड़ने वाले लोगों को माफी दी जा सकती है. इसने रूलिंग पार्टी के कुछ वफादारों के विपक्ष के सदस्यों को राहत दिए जाने के विरोध को सामने ला दिया.

लंबे समय से हो रही मांग

सांसदों ने इस असहमति को दूर करते हुए विदेश में रहने वाले लोगों को अपनी तरफ से माफी मांगने के लिए वकील रखने की इजाजत दी. आम माफी लंबे समय से वेनेजुएला के विपक्ष और मानवाधिकार संगठनों की मुख्य मांग रही है, वेनेजुएला के कैदियों के अधिकार समूह फोरो पेनल का अनुमान है कि राजनीतिक कारणों से 600 से ज्यादा लोग हिरासत में हैं. मादुरो के पकड़े जाने के कुछ दिनों बाद, रोड्रिगेज की सरकार ने घोषणा की कि वह बड़ी संख्या में कैदियों को रिहा करेगी लेकिन रिश्तेदारों और मानवाधिकार निगरानी करने वालों ने रिहाई की धीमी रफ्तार की आलोचना की है. फोरो पेनल ने 448 कैदियों की गिनती की है. (AP)