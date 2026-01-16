Advertisement
trendingNow13075908
Hindi Newsदुनियाट्रंप को मिल ही गया नोबेल पीस प्राइज? व्हाइट हाउस में मचाडो से मुलाकात के दौरान क्या हुआ?

ट्रंप को मिल ही गया नोबेल पीस प्राइज? व्हाइट हाउस में मचाडो से मुलाकात के दौरान क्या हुआ?

Venezuela Opposition Leader Meets Trump: वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचाडो ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है. यह उनकी पहली आमने-सामने मुलाकात थी. इस बातचीत के दौरान माचाडो ने ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक भेंट किया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 16, 2026, 06:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप को मिल ही गया नोबेल पीस प्राइज? व्हाइट हाउस में मचाडो से मुलाकात के दौरान क्या हुआ?

Venezuela Opposition Leader Meets Trump: मारिया कोरिना माचाडो ने कहा कि वेनेजुएला की आजादी के लिए वे ट्रंप पर भरोसा कर रही हैं. यह मुलाकात वेनेजुएला की राजनीति और देश के भविष्य पर गहरे असर डाल सकती है. व्हाइट हाउस में ट्रंप और माचाडो की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को पकड़ा है और देश के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं. माचाडो ने पत्रकारों से कहा कि हम वेनेजुएला की आजादी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं.

व्हाइट हाउस में बैठक
यह मुलाकात पूरी दुनिया की नजरों में रही. माचाडो और ट्रंप करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत करते रहे थे. माचाडो ने कहा कि यह बहुत अच्छी बातचीत थी और इसके बाद समर्थकों के सामने उन्होंने ट्रंप पर भरोसा जताया. मचाडो ने अपनी नोबेल शांति पुरस्कार पदक ट्रंप को देने का symbolic gesture किया. उन्होंने कहा कि यह पदक वे ट्रंप को इसलिए दे रही हैं क्योंकि उनकी मदद से वेनेजुएला में आजादी की राह मजबूत हुई है. हालांकि नोबेल पुरस्कार समिति ने साफ कहा है कि पुरस्कार को बिना अनुमति किसी को दिया या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

क्या थी समर्थकों की प्रतिक्रिया
जब माचाडो व्हाइट हाउस से बाहर आईं तो उनके समर्थक मौजूद थे. उन्होंने झंडे लेकर ट्रंप और माचाडो के समर्थन में नारे लगाए. कई समर्थकों ने मीडिया से कहा कि वे अपने देश में बदलाव चाहते हैं. उनके दोस्तों को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वे अलग सोच रखते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि ट्रंप ने माचाडो से सकारात्मक बातचीत की बात कही है. उन्होंने पहले यह भी कहा था कि वर्तमान स्थिति में माचाडो के देश में नेतृत्व के लिए पर्याप्त समर्थन या सम्मान नहीं है. वे वैसा नेता नहीं हैं जिनके लिए वे बड़े बदलाव की गारंटी देंगे. इसके बावजूद उन्होंने बातचीत को स्वागत योग्य बताया है.

तेल के संसाधनों को लेकर कदम
वेनेजुएला से जुड़ी राजनीति के बीच अमेरिका ने वहां के तेल के संसाधनों को लेकर कदम उठाए हैं. हाल ही में वेनेजुएला का तेल बेचने वाले टैंकर को जब्त किया गया था. अमेरिका ने 500 मिलियन डॉलर का तेल बिक्री भी की है. यह सब ऐसे समय हो रहा है जब राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं. ट्रंप ने कहा की अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को रिक्रूट करेगा.

क्या बदलेगा माचाडो का भविष्य
माचाडो को वेनेजुएला के 2024 के चुनाव में भाग लेने से रोका गया था. ट्रंप प्रशासन ने उस समय उनके प्रतिद्वंद्वी अंतरिम राष्ट्रपति के समर्थन में कदम उठाया था. अब यह बैठक और पदक देने जैसा gesture उनके राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है.

यह भी पढ़ें: आखिर क्या चाहता है अमेरिका! ट्रंप-मचाडो की बैठक से पहले US की बड़ी कार्रवाई, वेनेजुएला का एक और टैंकर जब्त

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Venezuela Opposition Leader Meets Trump

Trending news

भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?