ट्रंप को मिल ही गया नोबेल पीस प्राइज? व्हाइट हाउस में मचाडो से मुलाकात के दौरान क्या हुआ?

Venezuela Opposition Leader Meets Trump: मारिया कोरिना माचाडो ने कहा कि वेनेजुएला की आजादी के लिए वे ट्रंप पर भरोसा कर रही हैं. यह मुलाकात वेनेजुएला की राजनीति और देश के भविष्य पर गहरे असर डाल सकती है. व्हाइट हाउस में ट्रंप और माचाडो की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को पकड़ा है और देश के राजनीतिक हालात बदल रहे हैं. माचाडो ने पत्रकारों से कहा कि हम वेनेजुएला की आजादी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप पर भरोसा कर रहे हैं.

व्हाइट हाउस में बैठक

यह मुलाकात पूरी दुनिया की नजरों में रही. माचाडो और ट्रंप करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत करते रहे थे. माचाडो ने कहा कि यह बहुत अच्छी बातचीत थी और इसके बाद समर्थकों के सामने उन्होंने ट्रंप पर भरोसा जताया. मचाडो ने अपनी नोबेल शांति पुरस्कार पदक ट्रंप को देने का symbolic gesture किया. उन्होंने कहा कि यह पदक वे ट्रंप को इसलिए दे रही हैं क्योंकि उनकी मदद से वेनेजुएला में आजादी की राह मजबूत हुई है. हालांकि नोबेल पुरस्कार समिति ने साफ कहा है कि पुरस्कार को बिना अनुमति किसी को दिया या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.

क्या थी समर्थकों की प्रतिक्रिया

जब माचाडो व्हाइट हाउस से बाहर आईं तो उनके समर्थक मौजूद थे. उन्होंने झंडे लेकर ट्रंप और माचाडो के समर्थन में नारे लगाए. कई समर्थकों ने मीडिया से कहा कि वे अपने देश में बदलाव चाहते हैं. उनके दोस्तों को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वे अलग सोच रखते हैं.

हालांकि ट्रंप ने माचाडो से सकारात्मक बातचीत की बात कही है. उन्होंने पहले यह भी कहा था कि वर्तमान स्थिति में माचाडो के देश में नेतृत्व के लिए पर्याप्त समर्थन या सम्मान नहीं है. वे वैसा नेता नहीं हैं जिनके लिए वे बड़े बदलाव की गारंटी देंगे. इसके बावजूद उन्होंने बातचीत को स्वागत योग्य बताया है.

तेल के संसाधनों को लेकर कदम

वेनेजुएला से जुड़ी राजनीति के बीच अमेरिका ने वहां के तेल के संसाधनों को लेकर कदम उठाए हैं. हाल ही में वेनेजुएला का तेल बेचने वाले टैंकर को जब्त किया गया था. अमेरिका ने 500 मिलियन डॉलर का तेल बिक्री भी की है. यह सब ऐसे समय हो रहा है जब राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं. ट्रंप ने कहा की अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए अमेरिकी कंपनियों को रिक्रूट करेगा.

क्या बदलेगा माचाडो का भविष्य

माचाडो को वेनेजुएला के 2024 के चुनाव में भाग लेने से रोका गया था. ट्रंप प्रशासन ने उस समय उनके प्रतिद्वंद्वी अंतरिम राष्ट्रपति के समर्थन में कदम उठाया था. अब यह बैठक और पदक देने जैसा gesture उनके राजनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है.

