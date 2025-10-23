Watch Video: भयानक प्लेन क्रैश! टेकऑफ करते ही आग का गोला बनी फ्लाइट, जिंदा जल गए 2 लोग

Venezuela Plane Crash: वेनेजुएला के ताचिरा में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, ताचिरा में एक निजी पाइपर PA-31T1 विमान ने पैरामिलो एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही आग पकड़ ली. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विमान ने स्थानीय समयानुसार सुबह 9:52 बजे उड़ान भरने का प्रयास किया था लेकिन टेकऑफ के कुछ ही बाद विमान रनवे से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया. जानकारी के अनुसार, ये हादसा विमान के टायर फटने से हुई हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

Dos personas murieron tras el accidente de una avioneta Piper PA-31T1 Cheyenne I, matrícula YV1443, que se estrelló este miércoles en el aeropuerto de Paramillo, en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. El siniestro ocurrió durante la maniobra de despegue

हादसे की हो रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाएं और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. वेनेजुएला के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (INAC) ने बताया कि हादसे की जांच के लिए जुंटा इन्वेस्टिगाडोरा डी एक्सीडेंटेस डी एविएशन सिविल (JIAAC) की टीम को सक्रिय कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में विमान को उड़ान भरने के तुरंत बाद नियंत्रण खोदे देखा जा सकता है.

नियंत्रण खोने के कुछ ही सेकंड में विमान रनवे से टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, यह जेट विमान वेनेजुएला के भीतर नियमित रूप से उड़ान भर रहा था और हाल ही में पनामा और क्यूबा की उड़ानें भी पूरी कर चुका था. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के सटीक कारणों की जांच जारी है और शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार टायर फटना या तकनीकी खराबी दुर्घटना की संभावित वजह हो सकती है.