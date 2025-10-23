Advertisement
Watch Video: भयानक प्लेन क्रैश! टेकऑफ करते ही आग का गोला बनी फ्लाइट, जिंदा जल गए 2 लोग

Plane Crash Video: वेनेजुएला के ताचिरा में एक भीषण विमान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए. यह दुर्घटना तब हुई जब एक निजी पाइपर PA-31T1 विमान ने पैरामिलो एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही आग पकड़ ली.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 09:27 PM IST
Venezuela Plane Crash: वेनेजुएला के ताचिरा में एक दर्दनाक विमान हादसा हुआ है. जानकारी के मुताबिक, ताचिरा में एक निजी पाइपर PA-31T1 विमान ने पैरामिलो एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही आग पकड़ ली. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, विमान ने स्थानीय समयानुसार सुबह 9:52 बजे उड़ान भरने का प्रयास किया था लेकिन टेकऑफ के कुछ ही बाद विमान रनवे से टकरा गया और आग की लपटों में घिर गया. जानकारी के अनुसार, ये हादसा विमान के टायर फटने से हुई हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.

 

हादसे की हो रही जांच

घटना की जानकारी मिलते ही आपातकालीन सेवाएं और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. वेनेजुएला के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (INAC) ने बताया कि हादसे की जांच के लिए जुंटा इन्वेस्टिगाडोरा डी एक्सीडेंटेस डी एविएशन सिविल (JIAAC) की टीम को सक्रिय कर दिया गया है. सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में विमान को उड़ान भरने के तुरंत बाद नियंत्रण खोदे देखा जा सकता है.

ये भी पढ़ें: VIDEO: अमेरिका में खौफनाक एक्सीडेंट, नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 3 लोगों को कुचला

नियंत्रण खोने के कुछ ही सेकंड में विमान रनवे से टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटरडार24 के अनुसार, यह जेट विमान वेनेजुएला के भीतर नियमित रूप से उड़ान भर रहा था और हाल ही में पनामा और क्यूबा की उड़ानें भी पूरी कर चुका था. अधिकारियों ने बताया कि हादसे के सटीक कारणों की जांच जारी है और शुरुआती निष्कर्षों के अनुसार टायर फटना या तकनीकी खराबी दुर्घटना की संभावित वजह हो सकती है.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Venezuela Plane Crash

