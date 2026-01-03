Advertisement
वेनेजुएला ARMY का सरेंडर, डेल्टा फोर्स ने मादुरो को पकड़ा, देश से बाहर ले गए; ट्रंप का दावा

US Attack on Venezuela: राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया है. ट्रंप कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी देश की जनता से साझा करेंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 03, 2026, 03:49 PM IST
Venezuelan Leader Captures Trump Claims: दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त वेनेजुएला से आ रही है, जहां आर्मी ने सरेंडर कर दिया है. अमेरिकी सेना के आगे वेनेजुएला की आर्मी ने हथियार डाल दिए हैं. इसके साथ ही अमेरिकी फौज की डेल्टा यूनिट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी समेत बंधक बनाकर उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले गए हैं. ये दावा खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर अकाउंट पर किया है. अमेरिका ने मादुरो के ऊपर 450 करोड़ का इनाम रखा था.

'कोरिना मचाडो बन सकती हैं नई राष्ट्रपति'

सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जिस कोरिना मचाडो को मादुरो ने चुनाव लड़ने से रोका था वो अब देश की नई राष्ट्रपति बन सकती हैं. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में एक सरप्राइज़ मिलिट्री ऑपरेशन किया है, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार किया गया है. 3 जनवरी को अपने एक इमरजेंसी बयान में, राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल के जरिए मादुरो को पकड़ने की आधिकारिक घोषणा की है.

ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर हमला बोला. हमारा ऑपरेशन कामयाब रहा. मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर वेनेजुएला से बाहर भेज दिया गया है.

आपको बताते चलें कि यह 1990 के पनामा हमले के बाद 36 सालों में पहला मौका है जब किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने उसके अपने इलाके में गिरफ्तार किया और किसी तीसरे देश या अमेरिका को सौंप दिया. इससे पहले अमेरिका ने ऐसी कार्रवाई मैनुअल नोरिएगा के ऊपर की थी.

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूएस फोर्स का ये ऑपरेशन मिलिट्री हमला नहीं बल्कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन से जुड़ा एक सावधानीपूर्वक किया गया अरेस्ट ऑपरेशन बताया जा रहा है. ट्रंप ने अपने बयान में बताया कि यह ऑपरेशन अमेरिकी न्याय विभाग की टीम के साथ मिलकर अंजाम दिया गया. 

मादुरो पर पहले अमेरिकी सरकार ने 'नारको-टेररिज्म' के आरोप लगाए थे. माना जा रहा है कि ये एक हाइब्रिड ऑपरेशन था, जिसमें ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) जैसी अमेरिकी न्यायिक एजेंसियों ने मिलिट्री ऑपरेशन का ऑप्शन दिया.

इसके बाद यूएस आर्मी ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया.

ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे

राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई को लेकर थोड़ी देर में फ्लोरिडा में मार-ए-लागो रिज़ॉर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जहां उनका निजी आवास है. इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने पहले वेनेजुएला के पानी में नाकाबंदी और सटीक हमलों के ज़रिए मादुरो सरकार पर दबाव डाला था. लेकिन जब मादुरो ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने आखिरकार नेतृत्व को खत्म करने के लिए डीकैपिटेशन स्ट्राइक का कार्ड खेला.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Maduro

