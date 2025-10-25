Advertisement
दुनिया में छिड़ने वाली है एक और जंग? जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या है इसमें रोल?

हाल ही में इजरायल और हमास के बीच सीजफायर हो गया है, लेकिन क्या दुनिया एक दूसरे जंग की तरफ बढ़ रही है, इसमें अमेरिका का क्या रोल सामने आ रहा है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:43 PM IST
US-Venezuela Tension: जब दुनिया एक जंग खत्म होने के बाद राहत की सांस लेती है, तो दूसरी तरफ एक और वॉर की दस्तक शुरू हो जाती है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) का कहना है कि विमानवाहक पोत के निकट आते ही अमेरिका युद्ध की साजिश रच रहा है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत (Warship) के दक्षिण अमेरिकी देश के करीब आते ही अमेरिकी सरकार उनके खिलाफ जंग की साजिश रच रही है.

वेनेजुएला के करीब अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर
24 अक्टूबर 2025 की रात एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में, मादुरो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रशासन पर "एक नए इटरनल वॉर की साजिश रचने" का आरोप लगाया. अमेरिकी सरकार ने एयरक्राफ्ट कैरियर (Aircraft carrier) यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड (USS Gerald R. Ford), जो 90 विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स (Attack helicopters) को संभाल सकता है, इनको वेनेजुएला के करीब लाकर मादुरो पर दबाव बढ़ा दिया है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (फोटो-एपी)

"बिना सबूत के आरोप लगाया"
मादुरो ने कहा, "उन्होंने वादा किया था कि वो फिर कभी जंग में शामिल नहीं होंगे और वो एक ऐसे युद्ध की साजिश रच रहे हैं जिससे हम बचेंगे." ट्रंप ने बिना कोई सबूत दिए उन पर संगठित अपराध गिरोह 'ट्रेन डे अरागुआ' (Tren de Aragua) का सरगना होने का आरोप लगाया है.

"ट्रंप की कहानी फेक है"
मादुरो ने आगे कहा, "वे एक अतिरंजित, वल्गर, आपराधिक और पूरी तरह से फर्जी कहानी गढ़ रहे हैं." "वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां कोकीन के पत्ते नहीं बनते. अमेरिकी सेना ने कथित तौर पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी में उनकी भूमिका के लिए वेनेजुएला के तट पर कई नावों को तबाह कर दिया है. इन हमलों में कम से कम 43 लोग मारे गए.

क्यों फेमस है ट्रेन डे अरागुआ?
ट्रेन डे अरागुआ, जिसकी जड़ें वेनेजुएला की एक जेल से जुड़ी हैं, ग्लोबल ड्रग तस्करी में बड़ी भूमिका के लिए नहीं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जबरन वसूली और मानव तस्करी में अपनी इन्वॉल्वमेंट के लिए जाना जाता है. मादुरो पर पिछले साल के चुनाव में धांधली करने का गंभीर आरोप लगाया गया था, और अमेरिका सहित कई देशों ने उनसे राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग की है.

(इनपुट-एपी)

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

warVenezuelaNicolas MadurousDonald Trump

