ट्रंप की धमकी नहीं आई काम! अमेरिका से सीधा दो-दो हाथ करने को तैयार ये देश, मार करने के लिए भेजा 15 हजार सैनिक?

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रग तस्करी को लेकर लगाए गए आरोपों और सैन्य दबाव के जवाब में वेनेजुएला ने कोलंबिया के साथ अपनी सीमा पर 15,000 सैनिक तैनात करने का ऐलान किया है. यह कदम ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई और सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है. दूसरी ओर अमेरिका ने दक्षिणी कैरेबियाई समुद्र में दो अतिरिक्त युद्धपोत भेजे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी ‌रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी अल जज़ीरा ने दी है.

अल जजीरा के मुताबिक, वेनेजुएला के आंतरिक मामलों के मंत्री डियोसडाडो काबेलो ने सोमवार को बताया कि ज़ुलिया और ताचिरा राज्यों में 15,000 सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जो कोलंबिया से सटे हैं .उन्होंने कहा, "हम यहां ड्रग तस्करी और कार्टेल्स के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं." काबेलो ने यह भी खुलासा किया कि इस साल अब तक 53 टन ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं.स्थानीय मीडिया नोटिसियास वेनेविसियोन के अनुसार, सीमा पर विमान, ड्रोन और नदी क्षेत्रों में गश्त तेज की जाएगी ताकि अपराधी समूहों पर नकेल कसी जा सके.

यह तैनाती तब हुई है, जब ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कोकेन तस्करी और ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है.अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम को 5 करोड़ डॉलर तक बढ़ा दिया है, जबकि काबेलो के लिए इनाम 1 करोड़ से 2.5 करोड़ डॉलर कर दिया गया है. ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकार पर "कार्टेल दे लोस सोलेस" (कार्टेल ऑफ द सन्स) जैसे संगठन को समर्थन देने का इल्ज़ाम लगाया, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है.

मादुरो ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिका पर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया. उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए 45 लाख मिलिशिया सदस्यों को तैयार करने का अभियान शुरू किया है. मादुरो ने स्थानीय मीडिया में कहा, "मुझे विश्वास है कि हम इस परीक्षा को पार कर लेंगे जो जीवन ने हम पर थोपी है, यह साम्राज्यवादी खतरा महाद्वीप और हमारे देश की शांति के लिए है."

इसके पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर तीन युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम, और यूएसएस सैम्पसन तैनात किए हैं, साथ ही 4,000 सैनिकों की योजना बनाई है. यह तैनाती ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर की गई है, लेकिन वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है. वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने कहा, "अमेरिका के आरोप उसकी विश्वसनीयता की कमी दिखाते हैं. हम शांति और संप्रभुता के साथ आगे बढ़ रहे हैं." इस बढ़ते तनाव से दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता की आशंका बढ़ रही है.