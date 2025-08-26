 ट्रंप की धमकी नहीं आई काम! अमेरिका से सीधा दो-दो हाथ करने को तैयार ये देश, मार करने के लिए भेजा 15 हजार सैनिक?
Advertisement
trendingNow12897359
Hindi Newsदुनिया

ट्रंप की धमकी नहीं आई काम! अमेरिका से सीधा दो-दो हाथ करने को तैयार ये देश, मार करने के लिए भेजा 15 हजार सैनिक?

ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति के बीच तकरार की खबरें पूरी दुनिया जानती हैं. ट्रंप ने इस बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को झुकाने के लिए कई सारे आरोप और हथकंडे अपनाए, लेकिन मादुरो ने सीना ठोककर अमेरिका के सामने खड़े रहे. अब हाल यह हो गया है कि मादुरो की सेना सीमा पर तैनात होने जा रही है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 26, 2025, 02:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप की धमकी नहीं आई काम! अमेरिका से सीधा दो-दो हाथ करने को तैयार ये देश, मार करने के लिए भेजा 15 हजार सैनिक?

वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रग तस्करी को लेकर लगाए गए आरोपों और सैन्य दबाव के जवाब में वेनेजुएला ने कोलंबिया के साथ अपनी सीमा पर 15,000 सैनिक तैनात करने का ऐलान किया है. यह कदम ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई और सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया गया है. दूसरी ओर अमेरिका ने दक्षिणी कैरेबियाई समुद्र में दो अतिरिक्त युद्धपोत भेजे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी ‌रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी अल जज़ीरा ने दी है.

अल जजीरा के मुताबिक, वेनेजुएला के आंतरिक मामलों के मंत्री डियोसडाडो काबेलो ने सोमवार को बताया कि ज़ुलिया और ताचिरा राज्यों में 15,000 सैनिकों की तैनाती की जाएगी, जो कोलंबिया से सटे हैं .उन्होंने कहा, "हम यहां ड्रग तस्करी और कार्टेल्स के खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं." काबेलो ने यह भी खुलासा किया कि इस साल अब तक 53 टन ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं.स्थानीय मीडिया नोटिसियास वेनेविसियोन के अनुसार, सीमा पर विमान, ड्रोन और नदी क्षेत्रों में गश्त तेज की जाएगी ताकि अपराधी समूहों पर नकेल कसी जा सके.

यह तैनाती तब हुई है, जब ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कोकेन तस्करी और ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है.अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए इनाम को 5 करोड़ डॉलर तक बढ़ा दिया है, जबकि काबेलो के लिए इनाम 1 करोड़ से 2.5 करोड़ डॉलर कर दिया गया है. ट्रंप ने वेनेजुएला की सरकार पर "कार्टेल दे लोस सोलेस" (कार्टेल ऑफ द सन्स) जैसे संगठन को समर्थन देने का इल्ज़ाम लगाया, जिसे अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ  है.

Add Zee News as a Preferred Source

मादुरो ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अमेरिका पर वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगाया. उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए 45 लाख मिलिशिया सदस्यों को तैयार करने का अभियान शुरू किया है. मादुरो ने स्थानीय मीडिया में कहा, "मुझे विश्वास है कि हम इस परीक्षा को पार कर लेंगे जो जीवन ने हम पर थोपी है, यह साम्राज्यवादी खतरा महाद्वीप और हमारे देश की शांति के लिए है."

इसके पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर तीन युद्धपोत यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस जेसन डनहम, और यूएसएस सैम्पसन तैनात किए हैं, साथ ही 4,000 सैनिकों की योजना बनाई है. यह तैनाती ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर की गई है, लेकिन वेनेजुएला इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है. वेनेजुएला के विदेश मंत्री यवान गिल ने कहा, "अमेरिका के आरोप उसकी विश्वसनीयता की कमी दिखाते हैं. हम शांति और संप्रभुता के साथ आगे बढ़ रहे हैं." इस बढ़ते तनाव से दक्षिण अमेरिका में अस्थिरता की आशंका बढ़ रही है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Venezuela

Trending news

जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावाह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
Pakistan
अजित डोभाल ने बालों के गुच्छे से कैसे ढूंढा पाकिस्‍तान का सबसे खतरनाक राज?
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
Maruti E Vitara
भारत में लॉन्च हुई मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से आफत, स्थगित हुई वैष्णो देवी यात्रा
;