ट्रंप के ऑर्डर पर वेनेजुएला का एयर स्पेस लॉक, कभी भी हो सकता है हमला? मैटर है सीरियस

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से खफा हैं. वेनेज़ुएला की सरकार के फैसलों से भड़के ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और आसपास का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है. ड्रग डीलरों और मानव तस्करों की नकेल कसने के नाम पर उठाया गया ये कदम वेनेजुएला के आस-पास मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस में पिछले महीने बढ़ी सैन्य तैनाती के बाद उठाया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ संगठित अपराध करने वालों ने कमर्शियल जहाजों को निशाना बनाकर हमले किए हैं उसमें तमाम बेकसूर लोग मारे गए हैं, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है.

क्या वेनेजुएला पर तीन तरफ से हमला होगा?

ट्रंप बीते तीन महीनों से लगातार कह रहे हैं कि मादुरो की सरकार ने चुनावों में जालसाजी करके यानी वोटों की चोरी करके जीत हासिल की है. उनका ये भी कहना है कि मादुरो की सरकार ड्रग तस्करी और अवैध खनन में शामिल है.

अमेरिका पहले भी वेनेजुएला के तट पर हमला कर चुका है. ऐसे में व्हाइट हाउस में हुई ताबड़तोड़ बैठकें के बाद माना जा रहा है कि वेनेजुएला के आस-पास का एयरस्पेस लॉक करने के बाद अमेरिकी फौज वहां प्रचंड हमला करने जा रही है. वेनेजुएला की राजधानी काराकास के आसपास तनाव दिख रहा है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रंप को पेंटागन के अफसरों ने हमले के सारे विकल्पों के बारे में बता चुके हैं. सैन्य तैयारियों में हवाई हमले और सैनिक उतारना शामिल है. बस अब एक आदेश मिलने की देरी है जिसके बाद अमेरिकी फौज वेनेजुएला में तबाही मचा सकती है.

अक्टूबर और नवंबर में अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में बड़ी सैन्य तैनाती की है. ये कई सालों में इस एरिया में उसका सबसे बड़ी सैन्य जमावड़ा है. वहां 10 हजार से ज्यादा सैनिक फाइटर जेट समेत तैनात हैं. तीन लोकेशन पर अमेरिकी सैन्य ताकत बढ़ी है ऐसे में आशंका लगाई जा रही है कि अगर ट्रंप ने वेनेजुएएला पर हमले का आदेश दिया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है.

प्यूर्टो रिको, त्रिनिदाद एंड टोबैगो (अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में युद्धाभ्यास किया) और यूएस वर्जिन आइलैंड्स में लगातार सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं. तीनों इलाकों से वेनेजुएला पर निशाना साधना अमेरिका के लिए चुटकी बजाने जितना आसान है.

सीरीयस मैटर

ट्रंप के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध के नए ऐलान के बाद वेनेजुएला बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है, ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वेनेज़ुएला के ऊपर और आसपास का हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. मैं ड्रग डीलरों, मानव तस्करों, एयरलाइनों और पायलटों को चेतावनी देता हूं कि वो अपने रिस्क पर काम करें. ट्रंप के ड्रग्स के खिलाफ युद्ध को लेकर अमेरिका और वेनेज़ुएला के बीच तनाव बढ़ गया है.