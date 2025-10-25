'US के आगे घुटने टेकने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी सेना', इस छोटे से देश ने दे दी सीधी धमकी

US & Venezuela Relations: अमेरिकी नौसेना की वेनेजुएला के तटों के पास सैन्य कवायदें जारी हैं, जिस पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज भड़क गए. उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस हरकत से स्थानीय मछुआरों में खौफ का माहौल है. उन्होंने इन हालातों को सदी का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी संघर्ष की ओर जाना नहीं चाहता. उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं.

राजधानी काराकास के एक सैन्य अस्पताल के दौरे पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं किसी भी ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगी जो अमेरिका के दबाव में काम करे.

'नहीं करेंगे बर्दाश्त'

सरकारी चैनल वेनेजुएला डे टेलीविजन के मुताबिक, पैड्रिनो लोपेज ने कहा कि बोलीवियाई नेशनल फोर्स किसी भी ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो अमेरिका के आगे घुटने टेक रही हो या उसके हितों की गुलाम हो.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने वेनेजुएला के नागरिकों से अपील की कि वे याद रखें कि कुछ विपक्षी नेताओं ने पहले भी अपने देश के खिलाफ विदेशी दखल की मांग की थी और बैन के लिए कहा था.

लोपेज ने माना कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जरूरी होती है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों, खासतौर से कैरिबियन में, से पैदा खतरों के बारे में चेतावनी दी.

अमेरिकी प्रतिबंधों पर भड़के

वेनेजुएला ने अमेरिका की ओर से कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और उनके करीबी लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों की भी कड़ी आलोचना की है. काराकास ने इन प्रतिबंधों को अवैध और उपनिवेशवादी सोच का उदाहरण बताया.

वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए एकतरफा प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं. ये प्रतिबंध राजनीतिक दबाव डालने और अन्य देशों की सरकारों को कमजोर करने की कोशिश है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के ये कदम राजनीतिक आक्रामकता के उदाहरण हैं और पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परिषद और कई विशेष दूत इसकी निंदा कर चुके हैं.

मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका इन प्रतिबंधों के जरिए कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि देश को अस्थिर किया जा सके. वेनेजुएला का मानना है कि यह रणनीति सिर्फ कोलंबिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में स्वतंत्र सरकारों को कमजोर करने का हिस्सा है.

(इनपुट-IANS)