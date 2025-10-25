Advertisement
trendingNow12975311
Hindi Newsदुनिया

'US के आगे घुटने टेकने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी सेना', इस छोटे से देश ने दे दी सीधी धमकी

US Navy Venezuela Drill: राजधानी काराकास के एक सैन्य अस्पताल के दौरे पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं किसी भी ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगी जो अमेरिका के दबाव में काम करे.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Oct 25, 2025, 08:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'US के आगे घुटने टेकने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी सेना', इस छोटे से देश ने दे दी सीधी धमकी

US & Venezuela Relations: अमेरिकी नौसेना की वेनेजुएला के तटों के पास सैन्य कवायदें जारी हैं, जिस पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज भड़क गए. उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस हरकत से स्थानीय मछुआरों में खौफ का माहौल है. उन्होंने इन हालातों को सदी का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी संघर्ष की ओर जाना नहीं चाहता. उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं.

राजधानी काराकास के एक सैन्य अस्पताल के दौरे पर वेनेजुएला के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पैड्रिनो लोपेज ने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं किसी भी ऐसी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगी जो अमेरिका के दबाव में काम करे.

'नहीं करेंगे बर्दाश्त'

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी चैनल वेनेजुएला डे टेलीविजन के मुताबिक, पैड्रिनो लोपेज ने कहा कि बोलीवियाई नेशनल फोर्स किसी भी ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो अमेरिका के आगे घुटने टेक रही हो या उसके हितों की गुलाम हो.

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, रक्षा मंत्री ने वेनेजुएला के नागरिकों से अपील की कि वे याद रखें कि कुछ विपक्षी नेताओं ने पहले भी अपने देश के खिलाफ विदेशी दखल की मांग की थी और बैन के लिए कहा था.

लोपेज ने माना कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका जरूरी होती है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों, खासतौर से कैरिबियन में, से पैदा खतरों के बारे में चेतावनी दी.

अमेरिकी प्रतिबंधों पर भड़के

वेनेजुएला ने अमेरिका की ओर से कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो और उनके करीबी लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों की भी कड़ी आलोचना की है. काराकास ने इन प्रतिबंधों को अवैध और उपनिवेशवादी सोच का उदाहरण बताया.

वेनेजुएला के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से लगाए गए एकतरफा प्रतिबंध अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं. ये प्रतिबंध राजनीतिक दबाव डालने और अन्य देशों की सरकारों को कमजोर करने की कोशिश है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के ये कदम राजनीतिक आक्रामकता के उदाहरण हैं और पहले भी संयुक्त राष्ट्र महासभा, मानवाधिकार परिषद और कई विशेष दूत इसकी निंदा कर चुके हैं.

मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका इन प्रतिबंधों के जरिए कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ताकि देश को अस्थिर किया जा सके. वेनेजुएला का मानना है कि यह रणनीति सिर्फ कोलंबिया के लिए नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में स्वतंत्र सरकारों को कमजोर करने का हिस्सा है.

(इनपुट-IANS)

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

Venezuela

Trending news

महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
Satara Doctor Suicide
महिला डॉक्टर आरोपी प्रशांत के साथ रिलेशनशिप में थी... पुलिस निकाल लाई नई थ्योरी!
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
youth beaten to death
शादीशुदा महिला से चल रहा था चक्कर, मिली मौत; परिवारवालों ने बुरी तरह पीटा
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
राज्यसभा चुनाव में BJP डील करने आई थी, हमने मना कर दिया... फारूक बोले
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
Kurnool bus fire
बस में एक साथ रखे 234 मोबाइल फोन किसी बम की तरह फटे थे... बस बन गई थी आग का गोला
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
Beating Retreat Ceremony
PAK जवान ने उठाई टांग और दिख गया फटा जूता, फिर भारतीय जवान ने यूं बचाई इज्जत
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
Eknath Shinde
दिल्ली में पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे, पॉड टैक्सी सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
Mehbooba Mufti
जम्मू-कश्मीर के कैदियों के लिए महबूबा मुफ्ती की सरकार से मांग
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
Mangalore
महिला भिखारी ने जमा कर रखा था इतना रुपया, फटी की फटी रह गई देखने वालों की आंखें!
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
Nitin Gadkari
कोहनी मारी, चिकोटी काटी...मंच पर गडकरी के सामने लड़ने लगीं महिला अफसर, वीडियो वायरल
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने
Kurnool Bus Accident
क्या नशे में था बाइक सवार? कुरनूल बस हादसे के लिए जिम्‍मेदार शख्स का Video आया सामने