'चैन से नहीं बैठेंगे...' वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अब ट्रंप को दी धमकी, खाई ये कसम

Donald Trump: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी हिरासत में लिए गए राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की देश वापसी तक कोई आराम न करने का संकल्प लिया है. मिरांडा में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय एकता और शांति का आह्वान किया और पुष्टि की कि मादुरो की सात कार्य योजनाएं जारी हैं जो देश के नेतृत्व और भविष्य के लिए निर्णायक हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 11, 2026, 10:29 AM IST
Delcy Rodriguez: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अमेरिकी सेना की तरफ से हिरासत में लिए गए निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की देश वापसी का संकल्प लिया है. रोड्रिग्ज ने कहा कि मादुरो और फ्लोरेस की वेनेजुएला वापसी तक वह एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करेंगी.

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को मिरांडा राज्य में एक कार्यक्रम में बोलते हुए रोड्रिग्ज ने कहा कि वेनेजुएला के नेतृत्व या शासन कार्यक्रम के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है. उन्होंने कहा कि यहां कोई अनिश्चितता नहीं है. वेनेजुएला के लोग प्रभारी हैं और एक सरकार है, जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की है. उन्होंने शांति, स्थिरता और देश के भविष्य की गारंटी के लिए एकता का आह्वान किया. 

रोड्रिग्ज ने यह भी कहा कि एक साल पहले उन्होंने मादुरो के साथ उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में शपथ ली थी. आज एक साल बाद हम उनकी आजादी के लिए शपथ ले रहे हैं. रोड्रिग्ज ने कहा कि राष्ट्रीय एकता मादुरो को बचाने के प्रयास में निर्णायक होगी. इसी बीच, कार्यवाहक राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि उनकी सरकार मादुरो की ओर से निर्धारित सात कार्य योजनाओं को जारी रखे हुए है.

ये भी पढ़ें: 2009, 2019, 2022 और अब... सड़कों पर जनता, बैरकों में फैसले! ईरान की वो जादू की छड़ी जिसके आगे दम तोड़ देते हैं आंदोलन

US ने वेनेजुएला पर किया था सैन्य हमला

बता दें कि अमेरिकी सेना ने 3 जनवरी को काराकास और वेनेजुएला के तीन अन्य शहरों में सैन्य हमले किए थे. इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उनकी पत्नी समेत हिरासत में ले लिया था. अमेरिका की इस कार्रवाई की दुनियाभर में निंदा की गई और कई देशों ने अपनी चिंताएं भी जाहिर कीं. इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है. उन्होंने इसे प्रत्यक्ष अमेरिकी कार्रवाई का परिणाम बताया.

ये भी पढ़ें: क्या है अमेरिका का मिस्ट्री बम जिससे ट्रंप ने मादुरो को बनाया अपना गुलाम

ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला ने अपने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है. राष्ट्रपति ने इस कदम को सीधे तौर पर अमेरिकी भूमिका से जोड़ा और संकेत दिया कि अमेरिकी दबाव के बिना यह संभव नहीं होता. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वे कैदी याद रखेंगे कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि अमेरिका आया और उसने वह किया जो करना जरूरी था.

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

US-Venezuela Crisis

