Watch: खचाखच भरी रैली में स्पीच के रीमिक्स पर नाचने लगे इस देश के राष्ट्रपति, वीडियो वायरल, क्या बोले लोग?

Venezuela News: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी नो वॉर, यस पीस वाले भाषण के रीमिक्स पर नाचते नजर आ रहे हैं. उस वक्त वह काराकास के मिराफ्लोरेस पैलेस में स्टूडेंट डे मार्च के दौरान एक पब्लिक रैली में मौजूद थे. रैली के दौरान उन्होंने वेनेजुएला के युवाओं और अमेरिका से कहा कि वह बातचीत करें और शांति को बढ़ावा दें.

वीडियो में स्पीच पर नाचते दिखे मादुरो

मादुरो का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उसमें वह जोश में झूमते, मुस्कुराते और डांस के मूव्स करते दिख रहे हैं. अमेरिकी स्टूडेंट्स को सीधे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'मेरी बात सुनो, US के लोगों, मेरी बात सुनो: बातचीत हां, शांति हां, सम्मान हां, युद्ध नहीं, नहीं, युद्ध नहीं, कोई पागलपन वाला युद्ध नहीं, कभी युद्ध नहीं.'

MADURO'S BIZARRE BOOGIE: DICTATOR BUSTS LOVECRAFTIAN MOVES Maduro... He may be losing it. The man dropped a clip, kicking off with some awkward dancing in a flashy jacket and Christmas decor. He moves like a well-fed boa trying to climb a tree and failing, all while… https://t.co/GPEURBsHgO pic.twitter.com/QCPjkQ67Hs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 24, 2025

राष्ट्रपति मादुरो का यह बयान ऐसे वक्त पर वायरल हुआ है, जब वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्तों में काफी तनाव आ चुका है. रिपोर्ट्स यह भी हैं कि अमेरिका नए तरह के ऑपरेशन्स की तैयारी कर रहा है, ताकि मादुरो की सत्ता को चुनौती दी जा सके.

वायरल वीडियो पर क्या बोले लोग?

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने इसके पक्ष और कुछ ने विपक्ष में राय रखी. एक यूजर ने कहा, 'अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स कैरियर अटलांटिक में उनके देश के पास है, यह शख्स ट्रंप से कितना डरता है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो यह पूरा क्लिप सरकार की तरफ से स्पॉन्सर किया गया अवास्तविकवाद है. मादुरो का अपनी ही स्पीच के रीमिक्स पर नाचना दिखाता है कि सब ठीक है, कोई भी इकोनॉमी की एनर्जी को मत देखो.'

तीसरे यूजर ने कहा, 'यह शख्स बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की नकल कर रहा है और उनसे कह रहा है कि वह उनसे बेहतर डांस कर सकता है लेकिन दोनों डांस नकली हैं.'

चौथे यूजर ने कहा, 'मुझे वह वीडियो ज्यादा पसंद है जिसमें वह अपने डेस्क ड्रॉअर से चुपके से खाना निकालकर खा रहा है, जबकि उसे लगा कि भूखे देश को संबोधित करते समय उसे फिल्माया नहीं जा रहा है.'