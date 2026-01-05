'मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति, कुछ गलत नहीं किया...', कोर्ट में पेशी के दौरान बोले मादुरो, ट्रंप पर लगाया आरोप

Nicolas Maduro US Court: वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को अमेरिकी कोर्ट में पेश किया गया. जहां उन्होंने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया और नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया. मादुरो ने कहा कि इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप ने उनको सत्ता से हटाने के लिए किया है.

मादुरो ने स्पेनिश भाषा में कार्ट के दौरान अपनी सफाई पेश की, जिसको कोर्ट में मौजूद एक रिपोर्टर ने ट्रांसलेट किया. मादुरों ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. जब मादुरो से आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं नेक इंसान हूं और अपने देश का राष्ट्रपति हूं. मादुरो को उनकी पत्नी के साथ अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान उनके घर से गिरफ्तार करने के बाद ये उनकी पहली पेशी थी.

कोर्ट कार्यवाही

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की सुनवाई के दौरान मादुरो को नीले रंग की जेल की वर्दी में अदालत में पेश किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं. अदालत की कार्यवाही अंग्रेजी में हो रही थी, जिसे समझने के लिए मादुरो और उनकी पत्नी ने हेडसेट लगाए, ताकि उसका स्पेनिश में अनुवाद सुना जा सके. दोनों को दोपहर से ठीक पहले कोर्ट में लाया गया.