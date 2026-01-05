Advertisement
trendingNow13064888
Hindi Newsदुनियामैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति, कुछ गलत नहीं किया..., कोर्ट में पेशी के दौरान बोले मादुरो, ट्रंप पर लगाया आरोप

'मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति, कुछ गलत नहीं किया...', कोर्ट में पेशी के दौरान बोले मादुरो, ट्रंप पर लगाया आरोप

Nicolas Maduro: मादुरों ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. जब मादुरो से आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं नेक इंसान हूं और अपने देश का राष्ट्रपति हूं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 06, 2026, 01:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति, कुछ गलत नहीं किया...', कोर्ट में पेशी के दौरान बोले मादुरो, ट्रंप पर लगाया आरोप

Nicolas Maduro US Court: वेनेजुएला के राष्ट्रपति को निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद सोमवार को अमेरिकी कोर्ट में पेश किया गया. जहां उन्होंने खुद को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित किया और नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोपों में खुद को निर्दोष बताया. मादुरो ने कहा कि इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप ने उनको सत्ता से हटाने के लिए किया है. 

मादुरो ने स्पेनिश भाषा में कार्ट के दौरान अपनी सफाई पेश की, जिसको कोर्ट में मौजूद एक रिपोर्टर ने ट्रांसलेट किया. मादुरों ने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने उन्हें बीच में ही रोक दिया. जब मादुरो से आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैं दोषी नहीं हूं, मैं नेक इंसान हूं और अपने देश का राष्ट्रपति हूं. मादुरो को उनकी पत्नी के साथ अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान उनके घर से गिरफ्तार करने के बाद ये उनकी पहली पेशी थी.

कोर्ट कार्यवाही  

Add Zee News as a Preferred Source

मामले की सुनवाई के दौरान मादुरो को नीले रंग की जेल की वर्दी में अदालत में पेश किया गया। उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं. अदालत की कार्यवाही अंग्रेजी में हो रही थी, जिसे समझने के लिए मादुरो और उनकी पत्नी ने हेडसेट लगाए, ताकि उसका स्पेनिश में अनुवाद सुना जा सके. दोनों को दोपहर से ठीक पहले कोर्ट में लाया गया.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Nicolas Maduro

Trending news

DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात