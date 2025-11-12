रूस-यूक्रेन के बाद अब जंग में कूदेंगे वेनेजुएला और अमेरिका? अलर्ट में रखी सेना; US ने तैनात किए एयरक्राफ्ट कैरियर

US-Venezuela Tension: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अब एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. वेनेजुएला ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की गई तो वह भी पीछे नहीं हटने वाला है. भले ही उसके हथियार कितने भी पुराने क्यों न हो. इसको लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि उनका देश हर तरह की युद्ध की स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है.

अमेरिका ने शुरु की तैयारी

अमेरिका के साथ तनाव के बीच वेनेजुएला ने अपनी पूरी सैन्य और सिविल मिलिटिया को एक्टिव कर दिया है. वहीं अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में USA गेराल्ड आर फोर्ड के नेतृत्व में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है, जिसे वेनेजुएला ने अपने शासन को बदलने के लिए एक सीधे खतरे के रूप में देखा है. इसे वेनेजुएला के प्रति दबाव के रूप में देखा जा रहा है.

वेनेजुएला ने तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम

बढ़ते तनाव को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देशव्यापी सैन्य और सिविल मिलिटिया की तैनाती की घोषणा की है, जिसे अमेरिकी आक्रमण का विरोध करने के लिए कहा गया है. वेनेजुएला ने अपनी सीमाओं पर रूसी और चीनी सप्लाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रॉन्स तैनात किए हैं. अमेरिका ने कहा है कि यह तैनाती ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन वेनेजुएला इसे अपने शासन को बदलने के लिए एक साजिश मानता है. बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है.

वेनेजुएला का साथ दे रहे ये देश

तनाव के बीच रूस ने वेनेजुएला के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है और कहा है कि वह वेनेजुएला के साथ संपर्क में है. वहीं कोलंबिया, गुयाना और ब्राजील जैसे देशों ने सीमित सीमा से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है. बता दें कि वेनेजुएला की सेना अमेरिका की तुलना में कमजोर है, लेकिन वेनेजुएला का साफ कहना है कि वह अमेरिका के साथ गुरिल्ला युद्ध का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है.