Advertisement
trendingNow12999020
Hindi Newsदुनिया

रूस-यूक्रेन के बाद अब जंग में कूदेंगे वेनेजुएला और अमेरिका? अलर्ट में रखी सेना; US ने तैनात किए एयरक्राफ्ट कैरियर

America- Venezuela Conflict: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ते जा रहा है. इसको लेकर दोनों देशों ने अपनी सेना को एक्टिव कर दिया है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 12, 2025, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रूस-यूक्रेन के बाद अब जंग में कूदेंगे वेनेजुएला और अमेरिका? अलर्ट में रखी सेना; US ने तैनात किए एयरक्राफ्ट कैरियर

US-Venezuela Tension: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अब एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. वेनेजुएला ने साफ संकेत दिया है कि अगर अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की गई तो वह भी पीछे नहीं हटने वाला है. भले ही उसके हथियार कितने भी पुराने क्यों न हो. इसको लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि उनका देश हर तरह की युद्ध की स्थिति के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है. 

अमेरिका ने शुरु की तैयारी 

अमेरिका के साथ तनाव के बीच वेनेजुएला ने अपनी पूरी सैन्य और सिविल मिलिटिया को एक्टिव कर दिया है. वहीं अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में USA गेराल्ड आर फोर्ड के नेतृत्व में एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किया है, जिसे वेनेजुएला ने अपने शासन को बदलने के लिए एक सीधे खतरे के रूप में देखा है. इसे वेनेजुएला के प्रति दबाव के रूप में देखा जा रहा है. 

ये भी पढ़ें- मुकुट, गहने-रत्न नहीं म्यूजियम में पत्तागोभी देखने आते हैं लोग, ताइवान का है राष्ट्रीय खजाना; ऐसा क्या खास है इसमें?   

Add Zee News as a Preferred Source

 

वेनेजुएला ने तैनात किए एयर डिफेंस सिस्टम 

बढ़ते तनाव को लेकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देशव्यापी सैन्य और सिविल मिलिटिया की तैनाती की घोषणा की है, जिसे अमेरिकी आक्रमण का विरोध करने के लिए कहा गया है. वेनेजुएला ने अपनी सीमाओं पर रूसी और चीनी सप्लाई वाले एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रॉन्स तैनात किए हैं. अमेरिका ने कहा है कि यह तैनाती ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है, लेकिन वेनेजुएला इसे अपने शासन को बदलने के लिए एक साजिश मानता है. बता दें कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम रखा है. 

ये भी पढ़ें- बोट में छिपकर यूरोप पहुंच रहे थे प्रवासी, अचानक पलटी नाव; 3 लोगों की मौत  

 

वेनेजुएला का साथ दे रहे ये देश 

तनाव के बीच रूस ने वेनेजुएला के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है और कहा है कि वह वेनेजुएला के साथ संपर्क में है. वहीं कोलंबिया, गुयाना और ब्राजील जैसे देशों ने सीमित सीमा से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है और वेनेजुएला और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है. बता दें कि वेनेजुएला की सेना अमेरिका की तुलना में कमजोर है, लेकिन वेनेजुएला का साफ कहना है कि वह अमेरिका के साथ गुरिल्ला युद्ध का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...