Hindi Newsदुनिया

आज शेख हसीना को सजा के ऐलान से पहले क्यों सहमी खालिदा जिया की BNP? भारत को लेकर भी आया बड़ा बयान

Verdict on Sheikh Hasina: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के केंद्रीय समिति सदस्य काज़ी मोनिरुज्जमां ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में फैसले से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई है.

Nov 17, 2025, 06:42 AM IST
आज शेख हसीना को सजा के ऐलान से पहले क्यों सहमी खालिदा जिया की BNP? भारत को लेकर भी आया बड़ा बयान

Bangladesh Unrest: बांग्लादेश कट्टरपंथियों के दलदल में किस कदर फंसा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा है. मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में तुगलकी फैसले लिए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं और ईसाइयों को चुन-चुनकर टारगेट किया जा रहा है. आम चुनाव  कब होंगे कोई नहीं जानता इस बीच शेख हसीना पर सोमवार को आने वाले फैसले से पहले देशभर में सियासी तनाव बना हुआ है. हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं.

'बीएनपी की चिंता'

कपड़ा कारोबारी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के केंद्रीय समिति सदस्य काज़ी मोनिरुज्जमां ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में फैसले से पहले कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जताई है. अपनी चिंता को नई उम्मीद से जोड़ते हुए काजी ने यह भी कहा  कि 2026 के चुनाव देश के लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएंगे. गौरतलब है कि फैसले से पहले, बांग्लादेश व्यापक हिंसा की आग में जल रहा है. कई शहरों में अंतरिम सरकार के आका मोहम्मद यूनुस के खिलाफ चिंगारी नहीं शोले भड़क रहे हैं.

बवाल और हिंसा जारी

देश भर में कारों में आगजनी, कॉकटेल विस्फोट और सड़क जाम की घटनाएं हुई हैं. सरकार ने सेना और पुलिस के अलावा सीमा रक्षकों को भी तैनात किया है. कई जगहों पर लोगों ने पथराव कर राजमार्ग को जाम कर दिया है. बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश राजमार्ग को साफ कर रहा है. काजी ने कहा, 'एक कारोबारी और राजनेता के रूप में, मैं आजकल के हालातों से डरता हूं. हमें उम्मीद है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे. मुझे उम्मीद है कि एक निर्वाचित सरकार होगी जो व्यापार, समाज और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को हल करेगी. सब कुछ खराब स्थिति में है. चुनाव ही एकमात्र समाधान है क्योंकि एक निर्वाचित सरकार इन सभी मुद्दों का समाधान करेगी. हम पिछले साल तक खराब स्थिति में थे, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल 2026 में होने वाले चुनाव बांग्लादेश के लोगों को एक नई उम्मीद देंगे.'

भारत पर बड़ा बयान

मोनिरुज्जमां ने सभी पड़ोसी देशों से एकजुट होकर शांति के लिए लड़ने का आह्वान किया. उन्होंने भारत को एक 'बड़ा पड़ोसी' बताते हुए भविष्य में भारत के साथ पहले की तरह अच्छे संबंधों की उम्मीद जताते हुए कहा, 'हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे. क्षेत्र में शांति के हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए. गारमेंट इंडस्ट्री को अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो इससे चारों ओर अशांति फैलेगी. हमें भारत की ज़रूरत है और भारत को हमारी. मुझे लगता है कि एक बड़े पड़ोसी के रूप में, भारत हमारी संप्रभुता का सम्मान करेगा. हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी भारत के साथ अच्छे संबंध रहेंगे.'

अवामी लीग के बंद का दूसरा दिन

इस बीच, बांग्लादेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है क्योंकि बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दायर एक मामले में फैसला सुनाने की तैयारी कर रहा है. ये मामला जुलाई-अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों से संबंधित है. हसीना ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया है. फैसले से पहले बांग्लादेश में स्थिति तनावपूर्ण हो गई है. शेख हसीना की बांग्लादेश अवामी लीग ने रविवार सुबह से पूरे देश में दो दिवसीय बंद की घोषणा की थी, जिससे सामान्य जनजीवन बाधित हुआ है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

bangladesh

