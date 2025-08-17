Putin Trump Meeting: 'खुले दिल से हुई बातचीत', ट्रंप से शिखर वार्ता के बाद बोले पुतिन, यूक्रेन संकट हल होने की जताई उम्मीद

Putin reaction after meeting with Trump: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आमने-सामने हुई पुतिन की बैठक में भले ही यूक्रेन युद्ध को लेकर कोई समाधान न निकला हो. लेकिन इस समिट के बाद से रूसी नेतृत्व बहुत खुश है और उसे उम्मीद है कि यह जंग रूसी शर्तों पर खत्म करने की दिशा में मामला आगे बढ़ रहा है. अलास्का से लौटने के बाद पुतिन ने कहा कि ट्रंप के साथ हुई उनकी बातचीत बेहद स्पष्ट और ठोस थी. इस बातचीत ने क्रेमलिन को यूक्रेन युद्ध पर निर्णय लेने के और करीब पहुंचा दिया है.

स्पष्ट और ठोस रही बातचीत- पुतिन

क्रेमलिन में अपने मंत्रिमंडल और अन्य अधिकारियों को बैठक की जानकारी देते हुए पुतिन ने कहा, बातचीत बेहद स्पष्ट और ठोस रही, जो मेरे विचार से हमें आवश्यक निर्णय लेने के और करीब ले जाती है. उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने और सभी मुद्दों को सुलझाने की इच्छा से सहमत हैं.

उन्होंने आगे कहा, हम निश्चित रूप से अमेरिकी प्रशासन के रुख का सम्मान करते हैं, जो चाहता है कि शत्रुता जल्द से जल्द समाप्त हो. हम भी ऐसा ही चाहते हैं और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे."

यूक्रेन संकट के समाधन पर चर्चा

चार साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए, पुतिन ने कहा कि बातचीत यूक्रेन से आगे भी गई, हालांकि ध्यान यूक्रेन पर ही केंद्रित था. उन्होंने आगे कहा, "हमने अपनी बातचीत के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की, और निश्चित रूप से यूक्रेन संकट का उचित समाधान प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया.'

Alaska Summit: पुतिन से मिलने के बाद बदले ट्रंप के सुर, यूक्रेन में युद्धविराम की मांग से बनाई दूरी; कही ये बात

पुतिन का यह बयान ट्रंप के उस हालिया रुख के अनुरूप नजर आ रहा है, जिसमें अस्थाई युद्धविराम के बजाय शांति समझौते के जरिए यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने की बात कही थी.

4 साल बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात

पुतिन की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आखिरी मुलाकात 2021 में जो बाइडेन के साथ हुई थी, हालाँकि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप से कम से कम छह बार मुलाकात की थी.

ट्रंप ने शिखर सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ बातें समझौते में रुकावट डाल रही हैं और यह शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है. उन्होंने यह नहीं बताया कि वह क्या था, लेकिन एक्सपर्टों ने अनुमान लगाया कि वह शायद रूस की ओर यूक्रेन क्षेत्र के कुछ हिस्सों को अपने सुपुर्द करने की मांग कर रहे हैं.

शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद ट्रम्प वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए, जबकि पुतिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सोवियत सैनिकों की कब्रों पर जाने के लिए वहीं रुके रहे, जब अमेरिका और सोवियत संघ सहयोगी थे.

(एजेंसी IANS)