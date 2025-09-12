Jair Bolsonaro: ब्राजील के पूर्व राष्‍ट्रपति को तख्‍तापलट केस में 27 साल की सजा, ट्रंप ने क्‍यों कहा- अमेरिका लेगा बदला
Advertisement
trendingNow12918727
Hindi Newsदुनिया

Jair Bolsonaro: ब्राजील के पूर्व राष्‍ट्रपति को तख्‍तापलट केस में 27 साल की सजा, ट्रंप ने क्‍यों कहा- अमेरिका लेगा बदला

Brazil ex-president Jair Bolsonaro:  ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 27 साल की सजा जैसे सुनाई ट्रंप इस फैसले से नाखुश हो गए. अमेरिका आखिर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति की सजा पर क्यों गुस्‍सा है. ट्रंप क्यों भड़के हैं जानते हैं इसके पीछे की कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 12, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jair Bolsonaro: ब्राजील के पूर्व राष्‍ट्रपति को तख्‍तापलट केस में 27 साल की सजा, ट्रंप ने क्‍यों कहा- अमेरिका लेगा बदला

US-Backed Brazil Bolsonaro Sentenced 27 Years In Jail: ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को 2022 के चुनाव हारने के बाद तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है. जायर बोल्सोनारो को 27 साल और तीन महीने की जेल हुई है. 70 साल के बोल्सोनारो के लिए ये लगभग उम्र कैद जैसी है. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ट्रंप को इससे क्या मतलब है कि जायर के फैसले पर वह नाखुश हो गए. अमेरिका बदला लेने की बात कहने लगा. जानें इसके पीछे की कहानी.

तख्तापलट करने की कोशिश में हुई सजा
हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए 27 साल और तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई. 70 वर्षीय जेयर बोल्सोनारो को बाकी जीवन जेल में बिताने का खतरा है, क्योंकि पांच में से चार न्यायाधीशों ने उन्हें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में पराजित करने वाले लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा को अपदस्थ करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया है. हालांकि आरोपों में अधिकतम 43 सा की जेल की सज़ा का प्रावधान था, लेकिन न्यायाधीशों ने सज़ा तय करते समय बोल्सोनारो की उम्र और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखा है.

ट्रंप को आया गुस्सा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सजा पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि वह इससे बहुत नाखुश हैं. व्हाइट हाउस से निकलते हुए उन्होंने कहा, "मैं इससे बहुत नाखुश हूं. बोल्सोनारो को जानता हूं, वो शानदार इंसान हैं. ये ब्राजील के लिए बहुत बुरा है." ट्रंप ने इसे अपनी खुद की कानूनी जंग से जोड़ लिया, जैसे "विच हंट" हो. लेकिन सवाल ये है, आखिर ट्रंप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आइए इसे समझते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बोल्सोनारो और ट्रंप: दोस्ती की गहरी जड़ें
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप और बोल्सोनारो की जोड़ी पुरानी है. दोनों क्षिणपंथी पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जो लोकतंत्र को "कमजोर" बताकर अपनी रैली में हुंकार भरते रहे. 2018-2022 में बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति थे, तो ट्रंप ने उन्हें अपना "ट्रॉपिकल ट्रंप" कहा. दोनों ने चुनावों पर शक फैलाया. ट्रंप ने 2020 अमेरिकी चुनाव को "चोरी" बताया, वैसे ही बोल्सोनारो ने 2022 ब्राजील चुनाव पर सवाल उठाए. बोल्सोनारो की हार के बाद उनके समर्थकों ने संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर हमला किया, जो 6 जनवरी 2021 के अमेरिकी कैपिटल दंगे जैसा था.  ट्रंप को लगता है, बोल्सोनारो का केस उनके खुद के केसों की नकल है. ट्रंप को डर है कि अगर ब्राजील में बोल्सोनारो जैसा लीडर जेल जा सकता है, तो अमेरिका में भी उनके खिलाफ भी सख्ती हो सकती है. वो इसे "राजनीतिक साजिश" बता रहे हैं.

पहले से चल रहा दबाव: टैरिफ, सैंक्शन और धमकी
एक्सिओस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने बोल्सोनारो के केस को बचाने के लिए पहले ही ब्राजील पर हमला बोला है. केस शुरू होते ही उन्होंने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा दिए मतलब ब्राजील के सामान पर अमेरिका में दोगुना टैक्स. ये धमकी पहले ही दे दी थी: "अगर बोल्सोनारो का ट्रायल नहीं रुका, तो ब्राजील को महंगा पड़ेगा." सुप्रीम कोर्ट के जज अलेक्जेंड्रे द मोराइस पर सैंक्शन लगाए, उनकी वीजा रद्द कर दी. " ट्रंप के समर्थक बोल्सोनारो को "अमेरिका का आखिरी सहारा" मानते हैं. गार्डियन के अनुसार, बोल्सोनारो के फॉलोअर्स ने ट्रंप से अपील की, "हमें बचाओ!"  ट्रंप ने इस मामले में चुप्पी नहीं साधी, बल्कि कहा कि ये "डेमोक्रेसी के लिए खतरा" है. लेकिन असल में, ये उनकी अपनी छवि से जुड़ा है – वो खुद को "पीड़ित" दिखाना चाहते हैं.

बदला लेने की धमकी: अमेरिका-ब्राजील रिश्ते क्यों बिगड़ेंगे?
वैसे तो विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक अलग रुख अपनाया और कहा कि वाशिंगटन "इस अन्यायपूर्ण" फैसले का जवाब देगा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि वह क्या जवाब देगा. ट्रंप ने भी साफ कहा है "अमेरिका इस फैसले का जवाब देगा." अब देखना यह है ‌कि आगे होगा क्या. नए सैंक्शन, और टैरिफ? या डिप्लोमैटिक झगड़ा? उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने कहा, "हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे." लेकिन ट्रंप का गुस्सा ब्राजील की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Brazil

Trending news

ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
ISIS terror module
ISIS टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दानिश IED बनाते समय हुआ था घायल
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
Bengaluru
छत्रपति शिवाजी की जगह सेंट मैरी रखा जाएगा नाम, कनार्टक से महाराष्ट्र तक क्‍यों बवाल?
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
Lalbaugcha Raja Auction
लालबाग के राजा की खुली दान पेटी, चढ़ावे में मिले सोने-चांदी की हुई नीलामी
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
;