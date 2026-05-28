क्या आपने भी किया VFS Global से वीजा आवेदन? फिर जांच के दायरे में आई कंपनी; यूरोप की यात्रा से पहले हो सकता है खेल

VFS Global Visa: पिछले कुछ वर्षों में भारत से यूरोप जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है. आंकड़े बताते हैं कि प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक भारतीय Schengen Visa के लिए आवेदन करते हैं. यह एक ऐसा वीजा है, जो सीधे 27 यूरोपीय देशों की एंट्री देने का काम करता है. इन वीजा आवेदन करने और उसको दिलाने में एक अहम नाम VFS Global का है.

दरअसल,VFS Global एक वीजा प्रोसेसिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय ज्यूरिख और दुबई में है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत से जितने लोग भी यूरोप की यात्रा करते हैं, उनमें अधिकांश लोग इसी कंपनी की मदद से वीजा बनवाते हैं. एक तरीके से यह कंपनी आउटसोर्सिंग का काम करती हैं. हालांकि, सुरक्षा के लिहाज और यात्रियों की जानकारियों को रखने को लेकर एक बार फिर यह कंपनी सुर्खियों में है. इससे पहले भी कई बार इस कंपनी पर सवाल खड़े हुए हैं. वीएफएस ग्लोबल की स्थापना साल 2001 में हुई थी.

कंपनी पर क्यों उठने लगे गंभीर सवाल

हाल में ही यूरोपीय अधिकारियों की 150 इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. बताया जाता है कि ये रिपोर्ट्स के साल 2020 से 2025 के बीच की है, जिनमें यूरोप के 20 देशों में मौजूद इस कंपनी के वीजा सेंटर्स पर जांच की गई. इस दौरान कंपनी के केवल वैश्विक वित्तीय गतिविधियों को नहीं ट्रैक किया गया, बल्कि दिल्ली और मुंबई के वीजा सेंटरों के करीब 150 आवेदकों से भी बात की गई. जिसमें कई ऐसी बाते सामने आई है, जिसने लोगों को चिंता बढ़ा दी है.

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जांच में क्या-क्या आया सामने?

इस पड़ताल के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई हैं, जिसने वीजा आवेदकों के कान खड़े कर दिए हैं. इस जांच के दौरान पाया गया कि आवेदकों का निजी और बायोमैट्रिक डेटा बिना किसी एन्क्रिप्शन के रखा जा रहा है. इसके अलावा डेटा को ट्रांसपोर्ट और हैंडल करने के तरीकों पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं. वहीं वीजा शॉपिंग बड़े स्तर पर हो रही है. इसका सामान्य अर्थ है कि ट्रेवल एजेंट ऐसे यूरोपीय देशों से Schengen Visa दिलाने का काम कर रहे हैं, जहां से वीजा मिलना आसान है. भले की पर्यटक को किसी अन्य देश की यात्रा करनी हो. वहीं, कंपनी ने यह नहीं बताया कि वैल्यू एडेड सेवाएं पूरी तरीके से वैकल्पिक हैं.

रिपोर्ट मे बढ़ाई चिंता

इस पड़ताल के सामने आने के बाद आम लोगों के साथ-साथ विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ गई है. जानकारों का कहना है कि आज के परिवेश में बायोमेट्रिक डेटा काफी संवेदनशील माना जाता है और वीजा आवेदन के दौरान चेहरे की पहचान, फिंगरप्रिंट, पासपोर्ट की जानकारी के साथ-साख वित्तीय दस्तावेज भी जमा किए जाते हैं. ऐसे में अगर डेटा किसी गलत हाथ में चला जाता है, तो इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है.

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भारत के यात्रियों पर भी पड़ेगा असर

माना जाता है कि भारत के भी लाखों लोग हर साल शेंगेन, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों के वीजा के लिए वीएफएस सेंटर का इस्तेमाल करते हैं. इस सेंटर से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों की चिंता बढ़ी है. हालांकि, राहत की बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल किसी नए बड़े डेटा लीक की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

कंपनी का भी बयान आया सामने

जैसे ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा, वीएफएस ग्लोबल का बयान सामने आया है. कंपनी ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय डेटा सुरक्षा मानकों का पूरी तरीके से पालन करती है. वहीं, कंपनी यात्रियों का डेटा रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है.

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