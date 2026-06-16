All About Evian-les-Bains: G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार फ्रांस की ओर से किया जा रहा है. इसके लिए फ्रांस खूबसूरत झील किनारे बसा शहर ने एव-लेस-बैंस को चुना है. इस कारण यह सुंदर शहर दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है. दुनिया की सात प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के समूह G7 के नेता यहां पर जुट रहे हैं. खास बात है कि इस खास समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने पहुंचे हैं.
दरअसल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस बार G7 शिखर सम्मेलन के लिए इसी खास शहर को चुना है. यह केवल शहर नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने वाला क्षेत्र है. इस खूबसूरती, क्षेत्र, बनावट दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है. आइए आपको बताते हैं कि यह शहर भले छोटा है, लेकिन इसकी पहचान कैसे बड़ी है.
एव-लेस-बैंस पूर्वी फ्रांस के ओत-सावोआ क्षेत्र में स्थित एक खास टाउन है. यह स्विटजरलैंड की सीमा के सामने आर जिनेवा झाल के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है. इस शहर की आबादी करीब 10,000 से भी कम है, लेकिन यह अपनी प्राकृतिक गर्म लेक, मनमोहक दृश्यों और ल एपोक शैली की वास्तुकला के कारण पूरी दुनिया में खास पहचान बनाए हुए है.
सबसे खास है इस शहर का इतिहास, जो एक अहम स्थान रखता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 1962 में यहीं पर एवीयां समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके बाद अल्जीरिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने का रास्ता खुला था. वहीं, अल्जीरिया युद्ध समाप्त हुआ था.
दुनिया के किस भी हिस्से में जब भी एव-लेस-बैंस का नाम आता है, तो इसकी प्रसिद्ध मिनिरल वाटर ब्रांड Evian की याद आती है. यह पानी इसलिए खास है, क्योंकि यह पानी बारिश और बर्फ के पिघले हुए जल से बनता है. यह पानी हिमनदों और अल्पाइन चट्टानों की परतों से छनकर गुजरता है और पूरी तरीके से शुद्ध होता है.
गौरतलब है फ्रांसीसी कुलीन व्यक्ति नाम के एक शख्स ने इस जल की खोज साल 1789 में की थी. इसके कुछ वर्षों बाद ही शहर में पहला थर्मल स्पा भी खोला गया था और साल 1826 में पानी का व्यापार मिनिरल वाटर के तौर पर शुरू किया गया. जानकारी के अनुसार, वर्तमान में एवीयां ब्रांड फ्रांसीसी डैनोन के स्वामित्व में है, जो हर दिन लाखों बोतल पानी का उत्पादन करती है.
बता दें कि इस साल G7 शिखर सम्मेलन से पहले भी इस शहर में कई वैश्विक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं. इससे पहले साल 2003 में G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी इसी शहर में हुई थी. बता दें कि उस वक्त रूस भी इस समूह का हिस्सा था. तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक शिराक, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर समेत G8 देशों के प्रमुख नेता यहां पहुंचे थे.
एव-लेस-बैंस का पूरा क्षेत्र गोल्फ प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रहा है. जिनेवा झील और आल्प्स पर्वतों के बीच स्थित एवीयां रिजॉर्ट गोल्फ क्लब विश्वस्तरीय गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है. यहां स्थित चैंपियंस कोर्स हर साल आयोजित होने वाली अमुंडी एवीयां चैंपियनशिप की मेजबानी करता है
पूर्वी फ्रांस के ओत-सावोआ क्षेत्र में स्थित एव-लेस-बैंस शहर एक बार फिर वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना है. G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन के कारण यह खूबसूरत शहर एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का केंद्र बना है.
इस बार यह शहर इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर यूक्रेन और ईरान जैसे वैश्विक मुद्दों से लेकर आर्थिक असंतुलन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई अहम विषयों पर चर्चा होने की संभावना है. यही कारण है कि दुनिया भर की निगाहें इस छोटे से शहर पर टिकीं हैं.