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बेहद छोटा, लेकिन खूबसूरती का कोई जवाब नहीं; क्यों खास है फ्रांस का ये शहर; जहां पर हो रहा G7 शिखर सम्मेलन

फ्रांस के एव-लेस-बैंस में इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. यह खूबसूरत शहर वैसे तो छोटा है, लेकिन यह अपनी खूबसूरती को लेकर दुनिया भर में जाना जाता है. इसके बारे में हम आपको बताएंगे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:15 PM IST
बेहद छोटा, लेकिन खूबसूरती का कोई जवाब नहीं; क्यों खास है फ्रांस का ये शहर; जहां पर हो रहा G7 शिखर सम्मेलन

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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