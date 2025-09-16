मैं चार्ली किर्क का जिंदगीभर कर्जदार हूं...अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्यों कहा ऐसा, हत्या के लिए वामपंथी उग्रवाद को बताया जिम्मेदार

Charlie Kirk death news update: अमेरिका में कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या के बाद माहौल गरमाया हुआ है. इस मामले में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक भावुक बयान दिया है. उन्होंने खुद को चार्ली का कर्जदार बताया है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने यह बात उन्होंने सोमवार को 'द चार्ली किर्क शो' के एपिसोड में कही, जिसे उन्होंने खुद होस्ट किया. वेंस ने किर्क को अपना करीबी दोस्त बताया और उनकी हत्या के पीछे वामपंथी उग्रवाद को जिम्मेदार ठहराया.

10 सिंतबर को ‌किर्क की हुई हत्या

चार्ली किर्क जो टर्निंग पॉइंट यूएसए के फाउंडर थे, उनकी 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक इवेंट के दौरान हत्या कर दी गई थी. किर्क ट्रंप के मजबूत समर्थक थे और युवाओं को कंजर्वेटिव विचारों से जोड़ते थे. संदिग्ध टायलर रॉबिन्सन जो 22 साल का यूटा निवासी है उसे एफबीआई ने गिरफ्तार किया है. गवर्नर स्पेंसर कॉक्स के मुताबिक, रॉबिन्सन की विचारधारा वामपंथी थी. वेंस ने शो में कहा, "यह विनाशकारी वामपंथी उग्रवाद का आंदोलन ही है, जिसकी वजह से चार्ली को हत्यारे की गोली लगी. हमें इसकी जड़ें उखाड़नी होंगी."

किर्क की वजह से वेंस क्यों बने राष्ट्रपति

वेंस ने बताया कि 2017 में किर्क ने उन्हें ट्विटर पर मैसेज किया था, जब वेंस फॉक्स न्यूज पर थे. दोनों ट्रंप के शुरूआती आलोचक थे, लेकिन बाद में समर्थक बने. किर्क ने वेंस को सीनेट रेस के लिए सलाह दी, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से मिलवाया और 2024 चुनाव में वाइस प्रेसिडेंट टिकट के लिए उनका नाम सुझाया. वेंस ने कहा, "चार्ली ने न सिर्फ चुनाव जिताया, बल्कि पूरे गवर्नमेंट को स्टाफ करने में मदद की." यह बयान एबीसी न्यूज के मूल स्रोत से लिया गया है:

क्यों वेंस ने खुद शो होस्ट किया और श्रद्धांजलि दी

वेंस ने शो की शुरुआत में अपनी भूमिका याद की. उन्होंने कहा कि किर्क ने ट्रंप-वेंस कैंपेन में बड़ी भूमिका निभाई. "हमारी सफलता का बड़ा हिस्सा चार्ली की वजह से है," शो में व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी करोलिन लेविट और डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर जैसे लोग शामिल हुए. मिलर ने इसे "घरेलू आतंक आंदोलन" बताया. ट्रंप ने भी किर्क को "महान व्यक्ति" कहा और मरणोपरांत प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम देने की घोषणा की. इसके पहले वेंस ने एक्स पर पोस्ट किया: "कल मैं चार्ली किर्क शो होस्ट करूंगा, मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए." यह पोस्ट वेंस के एक्स अकाउंट से है, जहां उन्होंने किर्क की मौत पर प्रार्थना की अपील की थी. फॉक्स न्यूज के अनुसार, वेंस ने लिखा: "You ran a good race, my friend." वेंस ने अपनी पत्नी उषा के साथ किर्क के परिवार से मिलने का जिक्र किया और कहा कि किर्क एक प्यार करने वाले पिता थे.