विक्टोरिया में आग का कहर! एक मौत, 200 जगहों पर भड़की लपटें; कई इमारतें जलकर हुई राख

Victoria Australia Bushfire Crisis: विक्टोरिया की प्रीमियर जैसिंटा एलन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 60 साल के एक आदमी की मौत शुक्रवार दोपहर मेलबर्न से 110 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम में हारकोर्ट शहर के पास उसकी कार में हुई. न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एलन ने कहा कि शख्स की मौत सीधे तौर पर आग से जुड़ी नहीं थी, बल्कि आग लगने की जगह के पास हुई.

मेलबर्न से 120 किलोमीटर उत्तर में लॉन्गवुड शहर के पास शुक्रवार को लापता बताए गए तीन और लोग सुरक्षित मिल गए. दरअसल, लापता हुए शख्स का घर राज्य की सबसे भयानक आग में तबाह हो गया था. स्थानीय अग्निश्मन अधिकारियों ने जानकारी दी कि आग बुझाते समय तीन फायर फाइटर घायल हो गए. एलन ने कहा कि शनिवार सुबह तक विक्टोरिया में 10 जगहों पर बड़ी आग लगी हुई थीं. अधिकारी 20 और जगहों पर कड़ी नजर रख रहे थे.

शुक्रवार को विक्टोरिया में कुल 200 जगहों पर आग लगी थी. आग लगने का मुख्य कारण तापमान का 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना था. एलन ने शनिवार को कहा कि अधिकारियों का मानना ​​है कि 300,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जल गई है. 38,000 घरों और कारोबार में बिजली नहीं है.

शनिवार को तापमान में गिरावट आई लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तेज हवाओं की वजह से आग फैलती रहेगी. इमरजेंसी मैनेजमेंट अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि विक्टोरिया राज्य में कम से कम 120 इमारतें आग से नष्ट हो गई हैं. जानवरों का भी काफी नुकसान हुआ है.

राज्य सरकार ने 19 इलाकों में आपदा की स्थिति घोषित कर दी है. इससे अधिकारियों को आग बुझाने, आवाजाही को कंट्रोल करने और लोगों को निकालने के लिए निजी संपत्तियों पर कब्जा करने की अनुमति मिल गई है.

