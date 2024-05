ब्लैक सूट, रोजाली नोम्ब्रे जैसी आवाज...मिलिए यूक्रेन की पहली AI डिप्लोमैट से

What is Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छू रहा है. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मददगार होने के साथ-साथ अब AI अब बड़े रोल में भी आ गया है. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने एक AI डिप्लोमैट लॉन्च किया है. यानी कूटनीति की दुनिया में भी अब AI पहुंच गया है.

न्यूयॉर्क के न्यूज आउटलेट बैरन की रिपोर्ट के मुताबिक, मिनिस्ट्री ने कहा कि यह पहली बार होगा जब वह अपने बयानों को पढ़ने के लिए डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया शी का इस्तेमाल करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बयान इंसान ही लिखेंगे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो में शी ब्लैक सूट में नजर आईं और उन्होंने अपना नाम विक्टोरिया शी और खुद को डिजिटल प्रवक्ता बताया. वीडियो में विक्टोरिया बात करते हुए अपना सिर और हाथ भी हिलाते हुए दिख रही हैं.

Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku

— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 1, 2024