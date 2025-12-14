VIDEO: सिडनी के बीच पर दनादन गोलियां बरसा रहा था हमलावर, अचानक पीछे से आया बहादुर शख्स और...

Sydney Beach Shooting News in Hindi: ऑस्ट्रेलिया में सिडनी को बोंडी बीच पर आज यानी रविवार शाम हुए हमले में अब तक 12 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है. इस घटना के कई डरावने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऐसे ही एक वीडियो में ऐसा दृश्य रिकॉर्ड हो गया, जिस पर हर ऑस्ट्रेलियन गर्व कर रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक हमलावर अपनी ऑटोमेटिक राइफल से दनादन लोगों पर गोलियां बरसा रहा था. तभी पीछे से एक बहादुर शख्स आया और हमलावर से बंदूक छीन ली. उसकी इस बहादुरी की वजह से कई लोगों की जान बच गई. लोग उस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया का हीरो बताते हुए उसकी तारीफ कर रहे हैं.

करीब 1 मिनट 58 सेकंड का वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो करीब 1 मिनट 58 सेकंड का है. इसमें दिख रहा है कि हमलावरों का एक ग्रुप ऑटोमेटिक राइफलों से बोंडी बीच पर फायरिंग कर रहा है. उस वक्त बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का (चानुक्का) मनाने के लिए करीब 2 हजार लोग इकट्ठा थे. हमले के बाद इलाके में अफरा-मच जाती है और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हैं.

Bondi beach pic.twitter.com/pQBo5EbCiw — Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025

बहादुर व्यक्ति ने अटैकर से छीन ली राइफल

एक हमलावर पेड़ की आड़ लेकर भाग रहे लोगों पर फायरिंग कर रहा होता है. तभी कारों की आड़ लेकर एक व्यक्ति अचानक हमलावर पर झपटता है. उसका अटैक इतनी तेजी से होता है कि हमलावर कुछ समझ नहीं पाता. इस हाथापाई में वह व्यक्ति हमलावर के हाथ से राइफल छीन लेता है. वहीं हमलावर जमीन पर जा गिरता है. इसके बाद हमलावर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह व्यक्ति उसे जान से नहीं मारता बल्कि केवल घायल करने की कोशिश करता है.

बीच पर दर्जनों लोगों की बचा ली जान

उस व्यक्ति की यह बहादुर बीच पर घूम रहे दर्जनों लोगों की जान बचा लेती है. वह व्यक्ति कौन था, यह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. लेकिन उसकी बहादुरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग उसे रियल हीरो बताते हुए सरकार से सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं. वहीं कई लोग कह रहे हैं कि अगर वह व्यक्ति हिम्मत नहीं दिखाता तो मरने वालों की तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती थी.