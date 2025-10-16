Watch: 'वो तो बस नहा रही थी...' पादरी को लोगों ने पकड़ा रंगे हाथों; सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Viral Video: ब्राजील के एक पादरी को अपनी दोस्त की मंगेतर के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया. पादरी महिला को बाथरूम के सिंक के नीचे छिपाते हुए पकड़ा गया.
Priest Viral Video: ब्राजील का एक पादरी को अपने एक पादरी मित्र की मंगेतर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाने के बाद विवादों में घिर गया है. घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, पादरी रेव. लुसियानो ब्रागा सिम्पलिसियो को माटो ग्रोसो राज्य के नोवा मारिंगा शहर में आवर लेडी ऑफ अपारेसिडा पैरिश के पैरिश हाउस में पकड़ा गया. वीडियो में पादरी को सिर्फ जिम शॉर्ट्स पहने हुए देखा जा सकता है, जो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन भीड़ ने उन्हें रोक लिया है जब लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोला, तो उन्होंने 21 वर्षीय महिला को सिंक के नीचे छिपा हुआ पाया. महिला टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने हुए थी और रो रही थी.
बता दें, महिला का मंगेतर के शहर था जिसका फायदा उठाकर पादरी कथित तौर पर उसे सुबह-सुबह महिला को चर्च के बगल वाले अपने घर ले गया था. हालांकि, पादरी और महिला दोनों ने किसी भी तरह के यौन संबंध होने से इनकार किया है. पादरी ने दावा किया कि महिला बस नहा रही थी. घटना ने स्थानीय समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया है और पादरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.