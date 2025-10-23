VIDEO: अमेरिका में खौफनाक एक्सीडेंट, नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 3 लोगों को कुचला, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

US Accident: अमेरिका के कैलीफोर्निया से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 21 वर्षीय भारतीय नागरिक जशनप्रीत सिंह पर दक्षिणी कैलिफोर्निया में नशे में वाहन चलाकर एक भीषण ट्रक दुर्घटना करने का आरोप लगा है. इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह दुर्घटना सैन बर्नार्डिनो काउंटी के एक फ्रीवे पर तब हुई जब सिंह द्वारा चलाई जा रही फ्रेटलाइनर ट्रैक्टर-ट्रेलर ने ट्रैफिक में खड़े वाहनों को पीछे से टक्कर मार दी. हादसा ट्रक के डैशकैम में रिकॉर्ड हुआ, जिसमें ट्रक को बिना ब्रेक लगाए सीधे वाहनों से टकराते देखा जा सकता है.

कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल (CHP) के अधिकारी रोड्रिगो जिमेनेज ने बताया कि सिंह नशे की हालत में था और उसने ट्रैफिक जाम में प्रवेश करने से पहले वाहन की गति को कम नहीं किया. टॉक्सिकोलॉजी जांच में उसकी नशे की स्थिति की पुष्टि हुई है. हादसे में मरने वालों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है. घायलों में जशनप्रीत सिंह स्वयं और एक मैकेनिक शामिल हैं, जो एक अन्य वाहन का टायर बदलने में मदद कर रहा था.

पहले भी गिरफ्तार हो चुका है शख्स

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने पुष्टि की है कि सिंह के पास अमेरिका में वैध आव्रजन स्थिति नहीं है. फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) ने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आव्रजन निरोधक मामला दर्ज किया है. रिपोर्टों में बताया गया है कि सिंह ने 2022 में दक्षिणी अमेरिकी सीमा पार की थी और मार्च 2022 में कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों द्वारा पकड़ा गया था. उस समय उन्हें हिरासत के विकल्प नीति के तहत सुनवाई लंबित रहने तक देश के अंदर रिहा कर दिया गया था.