VIDEO: राफेल में उड़ान के दौरान राजनाथ सिंह का अनुभव कैसा रहा, जानें उनके कहे एक-एक शब्द

पेरिस: फ्रांस से भारतीय वायुसेना (IAF) के लिए पहला राफेल (Rafale) रिसीव करने के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने इसमें उड़ान भरी. इस खास उड़ान के अनुभव को उन्होंने मीडिया से साझा किया. राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा, 'कैप्टन फिन के साथ मैंने राफेल (Rafale) में उड़ान भरी. काफी कंफर्ट उड़ान रही. इन्होंने (कैप्टन फिन) ने मुझे सुपरसोनिक की स्पीड से राफेल (Rafale) में यात्रा कराई. सुपरसोनिक की स्पीड से उड़ान भरने के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था, यह मेरे जीवन का अद्भूत पल रहा. राफेल (Rafale) में उड़ान भरकर काफी अच्छा लगा.' इससे पहले रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने कहा कि भारत वायुसेना की ताकत किसी पर हमले के लिए नहीं बढ़ा रहा है. हम सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि कुछ महीनों में 18 राफेल (Rafale) भारत को मिल जाएंगे. अप्रैल 2022 तक भारत को डील के मुताबिक सभी 36 राफेल (Rafale) मिल जाएंगे. रक्षामंत्री ने फ्रांस की धरती से देशवासियों को वायुसेना के 87वां स्थापना दिवस और विजयादशमी की शुभकामनाएं दी. रक्षामंत्री ने कहा कि आज विजयादशमी है इसलिए उन्होंने शस्त्र के रूप में राफेल (Rafale) की पूजा की.

करीब 35 मिनट की उड़ान भरने के बाद राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) धरती पर लौटे और पूरे शान के साथ राफेल (Rafale) से बाहर निकले. वह काफी खुश दिख रहे थे. उनके चेहरे की मुस्कान बयां कर रही थी कि उन्हें राफेल (Rafale) की उड़ान में काफी आनंद आया. राफेल (Rafale) से उतरते वक्त एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने उन्हें सहारा देने के इरादे से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन भारत के रक्षामंत्री ने मना कर दिया और खुद से एक मंजे हुए पायलट की तरह राफेल (Rafale) से बाहर निकले.

#WATCH Defence Minister Rajnath Singh after taking a sortie in the #Rafale jet : It was a very comfortable and smooth flight. It was an unprecedented moment, I had never thought that one day I will fly at super sonic speed in a combat aircraft. #France pic.twitter.com/PUmbUz5UCg

— ANI (@ANI) October 8, 2019