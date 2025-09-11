ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क को गोली लगने का वीडियो आया सामने, गले में लगी गोली; देखें Video

Charlie Kirk Shooting Video: अमेरिका की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ताजा जानकारी के मुताबिक, चार्ली किर्क को गोली लगने की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी. इस सीसीटीवी वीडियो में चार्ली किर्क परिसर में खड़े लोगों को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं तभी अचानक उन्हें गोली लगती है और वह नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं. बता दें, चार्ली किर्क की हत्या में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था लेकिन पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया. सुरक्षा एजेंसियां आरोपी की तलाश में जुटी हुई हैं.

FIRST VIDEO WE HAVE OF CHARLIE KIRK GETTING SHOT pic.twitter.com/JbW2byXU2T — William Branson Donahue (@realwilldonahue) September 10, 2025

बता दें, इस घटना की पुष्टि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी. ट्रंप ने इस खबर को शेयर करते हुए चार्ली किर्क के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने चार्ली किर्क को महान व्यक्ति बताया, जिसने अमेरिका के युवाओं को सबसे बेहतर तरीके से समझा. ट्रंप ने चार्ली किर्क के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं. उनके सम्मान में ट्रंप ने अमेरिकी झंडे को झुकाने का आदेश दिया है.