Video: पनामा के जंगलों में फंसे भारतीय प्रवासी? भयानक वीडियो सामने आया.. अमेरिका पहुंचने के लिए क्या कर रहे लोग

Indian migrants: दुनियाभर में अवैध प्रवासियों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इसी कड़ी में अमेरिका में बेहतर भविष्य की तलाश में निकले भारतीयों का एक वीडियो सामने आया है. दावा है कि वे पनामा के घने जंगलों में छिपे हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है क्योंकि इसने वह दिखाया है जिनका सामना प्रवासी फिलहाल कर रहे हैं. वीडियो में पुरुष, महिलाएं और छोटे बच्चे जंगल के एक हिस्से में तंबू गाड़कर बैठे दिख रहे हैं. कुछ लोग मिट्टी में बैठे हुए हैं, कुछ ने रबर के जूते पहने हैं और महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर बारिश से बचने की कोशिश कर रही हैं.

मुश्किल हालात में फंस गए?

दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रवासी मध्य अमेरिका के कई देशों को पार करते हुए अमेरिका पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. दावा है कि उनकी यात्रा पनामा से शुरू होकर कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला के रास्ते मैक्सिको तक जाने की थी, जहां से वे अमेरिका में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे. इस खतरनाक सफर के दौरान वे एजेंटों पर निर्भर थे जिन्होंने उन्हें सुरक्षित रास्ता दिखाने का वादा किया था. लेकिन कई मामलों में ये एजेंट प्रवासियों को रास्ते में ही छोड़कर भाग गए, जिससे वे मुश्किल हालात में फंस गए.

कई दावे किए जा रहे हैं

इस वीडियो के बारे में फिलहाल यही दावे किए जा रहे हैं लेकिन हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर पाए हैं. यह वीडियो तब आया है जब हाल ही में अमेरिका ने तमाम भारतीयों को देश से बाहर निकाल दिया. इन सभी को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अवैध प्रवासियों पर कड़े रवैये के तहत वापस भारत भेजा गया. बुधवार को अमेरिकी सेना का एक विमान इन भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा. कुछ लौटे प्रवासियों ने दावा किया कि सफर के दौरान उनके हाथ-पैर बांध दिए गए थे और उन्हें अमृतसर पहुंचने के बाद ही मुक्त किया गया. इनमें से कई लोग अपनी जमीन और संपत्ति बेचकर अमेरिका जाने के लिए निकले थे, लेकिन अब उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा.

This video is said to be of the #Panama jungle. People spent lakhs of money & everyone has heard about these dark jungles thus, people fell into a trap. 40-50 lakhs is a large sum of money & one can start their own business in India but these people are willing to do everything… pic.twitter.com/hIXymRDRZR

— Akashdeep Thind (@thind_akashdeep) February 6, 2025