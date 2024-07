Donald Trump: 1, 2,3.. पलक झपकते ही Secret Service स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया, वीडियो में देखें कैसे चल रही गोलियां

American Secret Services Saves Donald Trump: अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ, उसके तुरंत बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी एक्शन में आए. उन्होंने ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित रैली से बाहर निकाला बल्कि हमलावर को भी मौके पर ढेर कर दिया.

सीक्रेट सर्विस के एक बयान के अनुसार, शूटर की मौत हो गई, लेकिन गोलीबारी में रैली में शामिल एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, FBI तमाम जानकारियां जुटाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और आरोपी हमलावर के बारे में और जानकारियां शेयर करेगा। वहीं, फिलहाल इस बात की भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है, कि हमलावर का मकसद क्या था और उसने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश क्यों की थी। वहीं, ये भी साफ नहीं है, कि क्या ये एक आतंकवादी घटना थी?

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ

— Fox News (@FoxNews) July 13, 2024