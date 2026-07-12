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'जो लोग बोट के पिछले हिस्से में बैठे थे, वो...', वियतनाम हादसे में जिंदा बचे शख्स ने सुनाई 15 मौतों की दास्तां

वियतनाम में हुए दर्दनाक बोट हादसे में जीवित बचे एक शख्स ने बताया कि नाव के पिछले हिस्से में बैठे कुछ लोगों की जान बच गई, जबकि कई लोग तेज बहाव और अफरा-तफरी का शिकार हो गए. हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई. जानिए प्रत्यक्षदर्शी ने उस भयावह घटना के बारे में क्या बताया और राहत-बचाव अभियान में क्या-क्या सामने आया.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 12, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:41 AM IST
'जो लोग बोट के पिछले हिस्से में बैठे थे, वो...', वियतनाम हादसे में जिंदा बचे शख्स ने सुनाई 15 मौतों की दास्तां
Image Credit: Social Media (वियतना बोट एक्सीडेंट)

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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