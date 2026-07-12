'जो लोग बोट के पिछले हिस्से में बैठे थे, वो...', वियतनाम हादसे में जिंदा बचे शख्स ने सुनाई 15 मौतों की दास्तां

वियतनाम के मशहूर पर्यटन स्थल फु क्वोक द्वीप के पास शनिवार को एक दर्दनाक नौका हादसा हो गया. भारतीय पर्यटकों को लेकर जा रही एक नाव अचानक पलट गई, जिससे कम से कम 15 भारतीयों की मौत हो गई. मरने वालों में 13 पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं. हादसे के समय नाव पर कुल 32 भारतीय मौजूद थे. इस हादसे बाल-बाल बचे तमिलनाडु के पलानी के रहने वाले निर्मल कुमार ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उस खौफनाक मंजर की दास्तां सुनाई. निर्मल कुमार ने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया. अब तक 21 लोगों को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है.
हादसे के बाद निर्मल कुमार ने बताया, 'बोट में हम करीब 39 लोग सवार थे और जिस समय ये हादसा हुआ था हम सभी लोग बोट पर लंच के लिए निकले थे. कुछ लोग इस दौरान कुछ लोग बोट के पिछले हिस्से में भी बैठे थे. तेज हवाओं के बीच पानी में अचानक एक समुद्री लहर बहुत तेजी से ऊंची उठी और हमारी बोट से टकराई इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते कि अगले कुछ ही सेकेंडों में बोट पूरी तरह से पलट चुकी थी.'
निर्मल कुमार ने आगे बताया कि इस दौरान बोट पर वजन भी शायद ज्यादा था, जिसकी वजह से बोट को पलटने में चंद लम्हों का समय लगा होगा. चूंकि मैं अपने दोस्त के साथ बोट के अगले हिस्से में बैठा था तो बोट पलटने के साथ ही हम लोग छिटक कर बाहर आ गए और किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब रहे. हमारे साथ इस हादसे में लगभग 20 लोग और भी बोट के बाहरी हिस्से पर थे वो भी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए, लेकिन जो लोग बोट के पिछले हिस्से में बैठे थे वो बंद रह गया जिसकी वजह से वो लोग अंदर ही फंसे रह गए. उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला और इस हादसे में उन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी.
Deeply distressed by the unfortunate boat accident involving Indian nationals near Phu Quoc, Vietnam.
Heartfelt condolences to the bereaved families. Praying for the swift recovery of those injured.
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 11, 2026
विदेशमंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया. वियतनाम के फु क्वोक के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण नाव दुर्घटना से गहरा दुख हुआ है. पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं. इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, 'वियतनाम के फु क्वोक के पास भारतीय नागरिकों से जुड़ी नाव दुर्घटना की खबर बेहद दुखद है.' प्रधानमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. उन्होंने यह भी बताया कि वियतनाम में भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास प्रभावित परिवारों की हरसंभव मदद कर रहे हैं तथा भारतीय अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में हैं.
इस हादसे में आंध्र प्रदेश के तीन पर्यटकों की भी मौत हुई है. राज्य के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा शोक जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आंध्र प्रदेश से 33 लोगों का एक पर्यटक दल वियतनाम गया था. इनमें से 19 लोग उसी नाव में सवार थे, जो हादसे का शिकार हुई. दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. एक यात्री गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों के साथ हादसे की समीक्षा की और राहत कार्यों की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना में बचे सभी पर्यटकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं. साथ ही घायलों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया.
वियतनामी प्रशासन फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रहा है. शुरुआती चरण में बचाव और राहत कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है. भारतीय दूतावास भी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने में जुटा है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, नाव में कुल 36 लोग सवार थे. इनमें 32 भारतीय पर्यटक, तीन चालक दल के सदस्य और एक सहायक कर्मचारी शामिल था. हादसे की वजह का पता लगाने के लिए वियतनामी प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.