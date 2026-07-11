/न बारिश, न तूफान... फिर कैसे पलट गई नाव? सबसे पहले मौके पर पहुंचे शख्स ने बताया कैसे मरे इतने लोग

Vietnam Boat Capsize: वियतनाम में भारतीय पर्यटकों को फु क्वोक आइलैंड ले जा रही एक नाव समुद्र में पलट गई. हादसे में 15 लोग डूब गए. मौके पर पहुंची बचाव एजेंसियों ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. भारतीय दूतावास ने भी घटना की पुष्टि करते हुए स्थिति पर लगातार नजर रखी जाने की बात कही.
जानकारी के अनुसार, स्पीडबोट पर्यटकों को होन मे रुट से आन थोई पोर्ट तक ले जा रही थी. इस दौरान होन मे रुट न्गोई से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्पीडबोट पलट गई. इससे नाव में सवार सभी लोग समुद्र में गिर गए.
स्थानीय मीडिया के अनुसार, हादसे में15 पर्यटक मृत पाए गए, जबकि 21 जीवित पाए गए, जिनमें से 2 की हालत इस समय गंभीर है.
In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.
Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.
In order to provide information…
— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026
बचाव कार्य में शामिल एक नौका मालिक ने बताया कि उनकी नाव लगभग 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच गई, लेकिन पर्यटकों के पलटी हुई नाव के अंदर फंसे रहने से रेस्क्यू करने में बाधा आई. एक अन्य नाव चालक ने बताया कि घटना के समय बड़ी-बड़ी लहरें थीं. उस समय अन थोई के पास समुद्र अशांत था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी. वहां अन्य टूरिस्ट बोट्स भी चल रही थीं.
बता दें कि ओशन पीयर आइलैंड कंपनी की ओर से ऑपरेट की जा रही यह स्पीडबोट दोपहर लगभग 1 बजे होन मे रुट आइलैंड से फू क्वोक एयरपोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित अन थोई पोर्ट तक पर्यटकों को ले जा रही थी. इस दौरान बोट होन मे रुट न्गोई से 400 मीटर की दूरी पर पलट गई, जिससे नाव में सवार सभी लोग समुद्र में गिर गए. पलटी हुई नाव को देखकर आसपास की टूरिस्ट बोट्स मदद के लिए दौड़ पड़ीं.
एन थोई बॉर्डर गार्ड्स ने घटनास्थल पर 2 जहाज और 35 अधिकारियों और सैनिकों को भेजा. ये नेवी, कोस्टगार्ड और अन्य संबंधित बलों के साथ रेस्क्यू मिशन में शामिल हुए. दोपहर तक बचाव दल ने स्पीडबोट पर सवार सभी 36 लोगों को किनारे पर ला दिया था. इनमें से 21 लोग बच गए, जबकि 15 मृत घोषित कर दिए गए. इनमें 2 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं. घटना को लेकर ओशन पीयर आइलैंड कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि स्पीडबोट पर्यटकों को आइलैंड टूर पर ले जा रही थी. बोट 50 साल से अधिक उम्र वाले एक कैप्टन चला रहे थे. उन्हें नाव चलाने का कई सालों का अनुभव था.