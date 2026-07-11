/न बारिश, न तूफान... फिर कैसे पलट गई नाव? सबसे पहले मौके पर पहुंचे शख्स ने बताया कैसे मरे इतने लोग

एन थोई बॉर्डर गार्ड्स ने घटनास्थल पर 2 जहाज और 35 अधिकारियों और सैनिकों को भेजा. ये नेवी, कोस्टगार्ड और अन्य संबंधित बलों के साथ रेस्क्यू मिशन में शामिल हुए. दोपहर तक बचाव दल ने स्पीडबोट पर सवार सभी 36 लोगों को किनारे पर ला दिया था. इनमें से 21 लोग बच गए, जबकि 15 मृत घोषित कर दिए गए. इनमें 2 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं. घटना को लेकर ओशन पीयर आइलैंड कंपनी के एक प्रतिनिधि ने बताया कि स्पीडबोट पर्यटकों को आइलैंड टूर पर ले जा रही थी. बोट 50 साल से अधिक उम्र वाले एक कैप्टन चला रहे थे. उन्हें नाव चलाने का कई सालों का अनुभव था.