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न बारिश, न तूफान... फिर कैसे पलट गई नाव? सबसे पहले मौके पर पहुंचे शख्स ने बताया कैसे मरे इतने लोग

Boat Carrying Indian Tourist Capsizes: वियतनाम घूमने गए कुछ भारतीय पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा हुआ. नाव की सवारी कर रहे इन पर्यटकों की बोट के पलट गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 11, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 04:53 PM IST
न बारिश, न तूफान... फिर कैसे पलट गई नाव? सबसे पहले मौके पर पहुंचे शख्स ने बताया कैसे मरे इतने लोग

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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