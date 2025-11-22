Advertisement
वियतनाम में बाढ़ का आतंक, पानी में समाए 55 लोग, डूबे 28,400 से ज्यादा घर

Vietnam Extreme Flood: वितनाम में इन दिनों बाढ़ से बुरे हाल हैं. बारिश के चलते अब तक कई घर पानी में डूब चुके हैं. वहीं 55 लोग मारे जा चुके हैं. बाढ़ का असर जानवरों पर भी काफी पड़ा है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 22, 2025, 02:20 PM IST
वियतनाम में बाढ़ का आतंक, पानी में समाए 55 लोग, डूबे 28,400 से ज्यादा घर

Vietnam Flood: वियतनाम के सेंट्रल इलाके में इन दिनों बाढ़ से भयंकर तबाही मची है. भारी बारिश के बाद आई से अब तक 55 लोग मारे जा चुके हैं और 13 लो लापता हुए हैं. 'वियतनाम डिजास्टर एंड डाइक मैनेजमेंट अथॉरिटी' की ओर से शनिवार 22 नवंबर 2025 को यह जानकारी दी गई. न्यूज एजेंसी 'सिन्हुआ' ने अथॉरिटी की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि बाढ़ में लगभग 80,000 हेक्टेयर चावल और कई फसलें डूब गईं. इसके साथ ही 3.2 मिलियन से ज्यादा मुर्गियां और जानवर या तो मारे गए या बह गए. 

बाढ़ से डूबे घर 

रिपोर्ट के मुताबिक 28,400 से ज्यादा घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, जबकि 946 दूसरे घरों को नुकसान हुआ है. अथॉरिटी ने कहा कि आर्थिक नुकसान का अनुमान लगभग 9 ट्रिलियन वियतनामी डोंग यानी कि लगभग 358 मिलियन डॉलर है. ज्यादातर प्रभावित इलाकों में बिजली वापस आ गई है, जबकि लगभग 75,000 घर अभी भी अंधेरे में हैं. वियतनाम की सरकार ने सेंट्रल वियतनाम के 4 शहरों और प्रांतों को उनके रिकवरी के कामों में मदद करने के लिए 450 बिलियन वियतनामी डोंग के इमरजेंसी रिलीफ फंड को मंजूरी दी है. 

बिजली जाने से प्रभावित लोग 

जिन 4 शहरों की मदद के लिए सरकार ने फंड को मंजूरी दी है, उनमें ह्यू, डा नांग, क्वांग ट्राई और क्वांग न्गाई शामिल हैं. ठीक एक दिन पहले सिन्हुआ ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस भयावह बाढ़ की वजह से लगभग 3 ट्रिलियन वियतनामी डोंग के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है. इसका मतलब है कि लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के आर्थिक नुकसान का अनुमान है. सरकारी मीडिया के अनुसार ट्रांसपोर्ट सर्विस बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. वियतनाम रेलवे कॉर्पोरेशन ने हाल के दिनों में 14 पैसेंजर ट्रेनों को रोक दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक बिजली जाने से कई राज्यों में 1 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं. 

वियतनाम में बाढ़ से बिगड़े हालात

बाढ़ के चलते खान होआ प्रांत के 14 इलाकों और वार्डों में करीब 9,000 घर पानी में डूब गए. इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुई, जिसके बाद ट्रैफिक में भी रुकावट आई है. इसकी वजह से लोगों की सुरक्षा को खतरा है, हालांकि बुधवार सुबह तक बाढ़ वाले इलाकों से 6,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर भेजा जा चुका था. इससे पहले अगस्त की शुरुआत में वियतनाम के उत्तरी प्रांत डिएन बिएन में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के बाद 8 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य लापता हैं. अथॉरिटी के अनुसार इस बाढ़ के पानी में लगभग 60 घर बह गए या उन्हें नुकसान पहुंचा. (इनपुट- IANS) 

