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वियतनाम हादसा: 15 भारतीयों की मौत के बाद कप्तान गिरफ्तार, किन आरोपों के तहत पहुंचे सलाखों के पीछे?

Vietnam Speedboat Capsize: वियतनाम में बीते दिन हुई घटना को लेकर 57 साल के स्पीडबोट चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना में नाव में सवार 15 भारतीय यात्रियों की मौत हो गई थी. चालक को नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 12, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:42 PM IST
वियतनाम हादसा: 15 भारतीयों की मौत के बाद कप्तान गिरफ्तार, किन आरोपों के तहत पहुंचे सलाखों के पीछे?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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