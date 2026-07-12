/वियतनाम हादसा: 15 भारतीयों की मौत के बाद कप्तान गिरफ्तार, किन आरोपों के तहत पहुंचे सलाखों के पीछे?

'VN एक्सप्रेस' के मुताबिक, लोक और उनके दल ने रस्सियों से बंधे फ्लोटिंग रिंग फेंककर बचे हुए लोगों को अपनी नाव पर खींच लिया और फिर अतिरिक्त सहायता के लिए फोन किया. बाद में पीड़ितों को किनारे तक पहुंचाने के लिए जेट स्की का इस्तेमाल किया गया. घटना को लेकर हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि बोट एक्सीडेंट में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के शवों को हो ची मिन्ह सिटी ले जाया गया है और उन्हें भारत वापस भेजा जाएगा. दूतावास ने यह भी कहा कि बचाए गए 17 भारतीय पर्यटकों में से 16 भारत वापस आ रहे हैं. वहीं, एक शख्स की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. उसका फु क्लोक के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है.