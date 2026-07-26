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वेस्ट बैंक में फिर भड़की हिंसा, हथियार छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी; 4 फ़िलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिकों की मौत

Israel-West Bank Clash News: इजरायल के वेस्ट बैंक इलाके में हिंसा फिर भड़क गई है. इजरायली सैनिकों से हथियार छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी हुई. जिसमें 4 फिलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 26, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:57 PM IST
वेस्ट बैंक में फिर भड़की हिंसा, हथियार छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी; 4 फ़िलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिकों की मौत

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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