/वेस्ट बैंक में फिर भड़की हिंसा, हथियार छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी; 4 फ़िलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिकों की मौत

Reasons for clashes in West Bank: इजरायल के वेस्ट बैंक वाले इलाके में जारी हिंसक झड़पों की वजह से तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ़िलिस्तीनी अधिकारियों ने दावा किया है कि इलाके में बसे इजरायली सैटलर्स ने फिलीस्तीनी गांवों पर हमला कर दो मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया. इसके साथ ही कई इमारतों पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, हिंसा का यह ताजा दौर शुक्रवार को नबलुस के दक्षिण-पश्चिम में स्थित ताल (Tal) नामक गांव में हुई एक बड़ी झड़प के बाद शुरू हुआ. फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हथियारों से लैस इजरायली सैटलर्स का एक बड़ा समूह ताल गांव की ओर बढ़ा. उनके इस कदम को गांव के लोगों ने उकसावे की कार्रवाई माना, जिसका उन्होंने बाहर निकलकर विरोध किया. इस पर दोनों पक्षों में तीखी बहस और झड़प हुई.
इंटरनेट पर सामने आए वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि झड़प के दौरान एक फिलीस्तीनी नागरिक ने इजरायली बसने वाले का हथियार छीनने की कोशिश की. इसके बाद दोनों ओर से हुई गोलीबारी में चार फिलीस्तीनी और दो इजरायली सैनिक मारे गए. मारे गए इजरायली सैनिकों में से एक पास की इस्राइली बस्ती की सुरक्षा में तैनात था. फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हिंसा इजरायली सैटलर्स ने शुरू की थी. वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि गोलीबारी दोनों पक्षों की तरफ से हुई थी.
इस घटना के बाद इजरायली सुरक्षा बलों ने पूरे वेस्ट बैंक इलाके में एक सुरक्षा अभियान शुरू किया है. वीकेंड के दौरान चलाए गए इस 'क्रैकडाउन' अभियान में इजरायली सेना ने करीब 60 फिलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया. पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अभियान को और कड़ा करने का आदेश दिया है. उन्होंने इसे इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकवाद से निपटने का कदम बताया है.
प्रधानमंत्री के आदेश के बाद इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक इलाके में अतिरिक्त सैन्य टुकड़ियों को तैनात कर दिया है. इसके साथ ही वहां तैनात सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं.
संयुक्त राष्ट्र और फिलीस्तीनी अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल इजरायली सैटलर्स के साथ ही हिंसक झड़पों में दर्जनों फिलीस्तीनी मारे जा चुके हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं. गाजा पट्टी पहले ही बुरी तरह तहस-नहस हो चुका है और अब वेस्ट बैंक इलाके में तनाव बढ़ रहा है. इस क्षेत्र को इजरायल ने 1967 के युद्ध में अपने कब्जे में लिया था. इसके बाद से वहां पर यहूदी नागरिकों को बसाने का उसका अभियान जारी है.
हालांकि, इजरायल के कुछ अति-दक्षिणपंथी नेता इससे भी संतुष्ट नहीं हैं. वित्त मंत्री बेज़ालेल स्मोट्रिच भी ऐसे लोगों में शामिल हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से पूरे वेस्ट बैंक इलाके को इजरायल में विलय करने की मांग की है. उनका कहना है कि जब तक इजरायल इस पूरे इलाके को अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं लेगा, तब तक हमले और झड़पों का सिलसिला बना रहेगा.