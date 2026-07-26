/वेस्ट बैंक में फिर भड़की हिंसा, हथियार छीनने की कोशिश के बाद गोलीबारी; 4 फ़िलिस्तीनी और 2 इजरायली सैनिकों की मौत

इंटरनेट पर सामने आए वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि झड़प के दौरान एक फिलीस्तीनी नागरिक ने इजरायली बसने वाले का हथियार छीनने की कोशिश की. इसके बाद दोनों ओर से हुई गोलीबारी में चार फिलीस्तीनी और दो इजरायली सैनिक मारे गए. मारे गए इजरायली सैनिकों में से एक पास की इस्राइली बस्ती की सुरक्षा में तैनात था. फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हिंसा इजरायली सैटलर्स ने शुरू की थी. वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि गोलीबारी दोनों पक्षों की तरफ से हुई थी.