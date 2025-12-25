Bangladesh News: बांग्लादेश में तेज हुई हिंसा, कट्टरपंथियों ने दीपू के बाद एक और हिंदू की बेरहमी से की हत्या

Bangladesh Amrit Mandal Murder News: बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है. मोहम्मद यूनुस के मौन संरक्षण में वहां पर कट्टरपंथी लगातार गैर-मुस्लिमों को अपना निशाना बना रहे हैं. दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद वहां पर एक और हिंदू की बर्बर हत्या का मामला सामने आया है. रिपोर्ट के मुताबिक, राजबाड़ी जिले में बुधवार देर रात कट्टरपंथियों की भीड़ ने 29 वर्षीय हिंदू व्यक्ति को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. इस घटना के बाद से हिंदुओं में दहशत बढ़ गई है. अपनी जान बचाने के लिए वे घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं.

दीपू के अब अमृत मंडल की हत्या

नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश पुलिस ने मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ सम्राट पुत्र अक्षय मंडल के रूप में की है. पंगशा मॉडल पुलिस स्टेशन के एसएचओ शेख मोइनुल इस्लाम ने घटना की पुष्टि की. एसएचओ ने बताया कि अमृत मंडल हिंदुओं के लिए काम करने वाले स्थानीय संगठन सम्राट बाहिनी से जुड़े थे. उन पर हमले की यह घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हुई.

फिरौती का आरोप लगाकर किया हमला

पुलिस के मुताबिक, स्थानीय कट्टरपंथियों ने अमृत मंडल पर पहले जबरन वसूली का आरोप लगाया. इसके बाद लोगों ने उन्हें घेर लिया. शुरू में उनके साथ धक्कामुक्की की गई. जब अमृत ने बचने की कोशिश की तो भीड़ ने घेरकर उन्हें मारना शुरू कर दिया. कट्टरपंथियों ने उन्हें इतना पीटा कि अमृत की जान चली गई. पुलिस का दावा है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई है.

सप्ताह में दूसरी लिंचिंग से हिंदुओं में दहशत

बताते चलें कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हाथों हिंदुओं के मर्डर की यह दूसरी घटना है. इससे पहले 18 दिसंबर को मयमेनसिंह इलाके में फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था. कट्टरपंथियों की भीड़ ने उन पर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगाया था, जो जांच के बाद गलत साबित हुई.दीपू को मारने के बाद वहशी दंगाइयों ने उनके शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी थी. अब इस दूसरी घटना से हिंदुओं में दहशत बढ़ गई है. वे बांग्लादेश सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

कट्टरपंथी हादी की मौत से शुरू हुआ सिलसिला

बताते चलें कि जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभाली है. तब से देश में हिंसा का सिलसिला जारी है. हालांकि 2 हफ्ते पहले उसमें एकाएक तब तेजी आ गई, जब कट्टरपंथी इस्लामिक नेता शारिक उस्मान हादी की हत्या के बाद भारत को जिम्मेदार ठहराकर प्रदर्शनों का सिलसिला तेज हो गया. इसके बाद बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोगों पर हमले की कोशिश की गई. जब वहां पर कामयाबी नहीं मिली तो निर्दोष हिंदुओं को घेरकर मारने का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब भी जारी है.