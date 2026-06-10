/गरीबों के लिए नहीं, आवाज दबाने के लिए करोड़ों! पीओके सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मुखबिरी पर रखा 1 करोड़ का इनाम

POK Protest: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओके) में बढ़ते जनआक्रोश के बीच वहां की सरकार ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के चार प्रमुख कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति के लिए एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा की है. वांछित घोषित किए गए लोगों में शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमन खान शामिल हैं.
यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब पीओके के विभिन्न हिस्सों में लोग महंगाई, बेरोजगारी, बढ़े हुए बिजली बिलों और बदहाल आर्थिक स्थिति के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. जनता की मांग है कि उन्हें सस्ती बिजली, आवश्यक वस्तुओं पर राहत और बेहतर जीवन-यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. लेकिन इन समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार विरोध की आवाज उठाने वालों पर शिकंजा कसने में जुटी दिखाई दे रही है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की प्राथमिकताएं क्या हैं? एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट, विदेशी कर्ज और वित्तीय बदहाली से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने ही लोगों की आवाज दबाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार दिखाई देता है. जिस धनराशि का उपयोग गरीब परिवारों को राहत देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने या बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जा सकता था, उसे अब सरकार उन लोगों की तलाश में खर्च कर रही है जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं.
पीओके में चल रहे आंदोलन की प्रमुख मांगें राजनीतिक नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन से जुड़ी हुई हैं. प्रदर्शनकारी लगातार महंगाई पर नियंत्रण, बिजली दरों में कमी और बेहतर प्रशासन की मांग कर रहे हैं. इसके बावजूद आंदोलन से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया जा रहा है.
पाकिस्तान पर लंबे समय से विभिन्न आतंकी संगठनों को पनाह देने और उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने के आरोप लगते रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को कई बार आतंकवाद के मुद्दे पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान के पास विरोध की आवाज़ दबाने और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आम जनता की भलाई और विकास कार्यों के लिए वही तत्परता दिखाई नहीं देती.
एक करोड़ पाकिस्तानी रुपये का यह इनाम केवल चार लोगों की गिरफ्तारी की घोषणा नहीं है, बल्कि यह पीओके में बढ़ते जनाक्रोश और प्रशासन की बेचैनी को भी दर्शाता है. इससे यह संदेश जाता है कि जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय विरोध की आवाजों को दबाने को प्राथमिकता दी जा रही है.
पीओके के लोग आज भी महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या जनता की समस्याओं का समाधान इनाम घोषित करके होगा, या फिर उनकी आवाज सुनकर और उनके मुद्दों का समाधान निकालकर?