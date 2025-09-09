'बाहर निकल तेरा मुंह...', ट्रंप की डिनर पार्टी में गालियों की बौछार, टॉप फाइनेंस अफसर से भिड़े वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो शीर्ष सहयोगी एक प्राइवेट डिनर पार्टी के दौरान आपस में बुरी तरह भिड़ गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फेडरल हाउसिंग फाइनेंस एजेंसी (FHFA) के डायरेक्टर बिल पुल्टे पर न सिर्फ गालियों की बौछार की, बल्कि उन्हें धमकियां भी दीं. ये पूरा विवाद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के होटल में आयोजित किए गए एक हाई-प्रोफाइल डिनर पार्टी के दौरान हुआ था. यह पार्टी वाशिंगटन डीसी में स्थित एलीट क्लब ‘एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच’ में आयोजित की गई थी.

अमेरिकी मीडिया आउटलेट पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पार्टी दो वजहों से खास थी. पहली तो यह क्लब की पहली आधिकारिक डिनर पार्टी थी और दूसरी ये एक मशहूर टेक उद्यमी और पॉडकास्टर चमथ पलीहापितिया का जन्मदिन भी था. इस विशेष आयोजन में 30 से अधिक मेहमान मौजूद थे, जिनमें ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ सदस्य भी शामिल थे. पार्टी की औपचारिकता के बीच हुई इस अभूतपूर्व झड़प ने वहां मौजूद लोगों को हैरान कर दिया और अब यह घटना अमेरिकी मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है.