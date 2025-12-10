Haiti News: हैती में गैंगवार की कहानी किसी से छिपी नहीं है. हालांकि धीरे-धीरे इसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है पर हैती की राजधानी में एक ताकतवर गैंग के ग्रुप में हुई हिंसक झड़पों में कई आरोपी लोग मारे गए हैं, इसमें 10 बच्चे भी शामिल हैं, मारे गए लोगों में डेडे भी शामिल था, जो पोर्ट-ओ-प्रिंस के बेल-एयर स्लम में गैंग का सबसे बड़ा मेंबर था. इसके अलावा ताकतवर गैंग लीडर केम्पेस सनोन झड़प में घायल हो गया है.

हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि सनोन कितना गंभीर रूप से घायल हुआ था पर कई लोगों को चिंता है कि हाल के दिनों में शुरू हुई झड़पों की वजह से शहर में और भी ज्यादा हिंसा फैल सकती हैं. क्यों ये पहले से ही 90% गैंग के कंट्रोल में है. मानवाधिकार ग्रुप के अनुसार, सनोन की चोटों का इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी जगह जेम्सली और टी गैसन नाम के दो लोगों ने ले ली है. यह हिंसा इसलिए असामान्य है क्योंकि सितंबर 2023 में बड़ी संख्या में गैंग एक साथ आए थे और विव अंसनम, या “लिव टुगेदर” बनाने का ऐलान किया था.

यह एक ऐसा गठबंधन था जिससे हथियारबंद ग्रुप के एक-दूसरे से न लड़ने पर सहमत होने के बाद हिंसा में कमी आई थी, सनोन और उसका गैंग विव अंसनम गठबंधन का हिस्सा है, जिसे अमेरिका ने एक विदेशी आतंकवादी संगठन बताया है, मानव राइट्स ग्रुप ने बताया है कि अब तक कम से कम 49 लोगों के मारे जाने, जलने और क्षत-विक्षत होने की गिनती की है. इनमें गैंग के 19 सदस्य, गैंग द्वारा भर्ती किए गए 10 बच्चे और 60 साल का एक आदमी शामिल है, जिसे एक आवारा गोली लगी थी.

इसके अलावा ग्रुप ने यह भी कहा कि उन्नीस महिलाओं को भी क्रैचे डाइफ गैंग ने मार डाला, जिनके पार्टनर गैंग के सदस्य थे, माना जाता है कि क्रैचे डाइफ, जिसका मतलब है “आग उगलना”, सैनन का सहयोगी और विव अंसनम गैंग कोएलिशन का सदस्य है. मारे गए लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि झगड़े जारी हैं और कोई भी अधिकारी या मानवाधिकार समूह उस इलाके में नहीं पहुंच पाया है. हमले के बाद, जिमी चेरिज़ियर, जो बारबेक्यू के नाम से मशहूर एक पूर्व एलीट पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि उन्हें किडनैप कर लिया गया था और उन्होंने उन्हें बेल-एयर में छोड़ दिया गया था. चेरिजियर ने कहा कि विव अंसनम ने मांग की थी कि सभी किडनैपिंग बंद हो जाएं, लेकिन कुछ सदस्यों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया कि वे फिर कभी किडनैपिंग नहीं करेंगे. (इनपुट एजेंसी)